Ученый предупредил об угрозе сорняка рейнутрии для России

Ученый Шейко сообщил о риске разрушения фундаментов домов сорняком рейнутрия

Tекст: Мария Иванова

Европейское гибридное растение рейнутрия богемская может угрожать экосистеме юга России и средней полосы, если начнет успешно размножаться семенами, рассказал кандидат биологических наук Виктор Шейко, передает РИА «Новости».

По словам ученого, растение известно своей мощной корневой системой, которая способна разрушать фундаменты домов и асфальт. Заросли рейнутрии уже находили в южных районах России, например, в Кисловодске.

Шейко пояснил, что сейчас рейнутрия богемская в основном размножается вегетативно, а за пределы своих зарослей может распространяться только при размыве берегов рек и оврагов паводками. Специалист отметил: «В случае успешного семенного возобновления угроза для экосистем юга России, а по мере глобального потепления – и для средней полосы, действительно, будет серьезная».

Проблема касается не только рейнутрии богемской, но и японской рейнутрии – одного из ее «родителей». Шейко добавил, что в Европе распространение японской рейнутрии сдерживается отсутствием опылителей, а в США растение успешно завязывает семена. По его словам, под густым пологом этих растений практически не выживают другие виды, а их корни создают серьезные препятствия для строительства и могут повредить фундаменты.

Появление рейнутрии богемской в России было впервые зафиксировано еще в 2000 году, уточнил ученый. При этом упоминания о находках японской рейнутрии в 1924 и 1964 годах, по его данным, на самом деле относятся к рейнутрии богемской.

Ранее в феврале сообщалось, что власти решили приравнять американский клен по степени вреда к борщевику.

Власти Москвы намерены очистить город от инвазивных растений, в том числе ясенелистных кленов.

Собственникам всех типов земель в России в 2026 году начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями.