Американский клен по вреду решили приравнять к борщевику

Рослесхоз признал американский клен опасным видом растений наравне с борщевиком
Клён ясенелистный планируют включить в перечень опасных инвазивных растений, требующих обязательных мер по контролю и уничтожению с 1 марта нынешнего года, говорится в проекте приказа Рослесхоза.
Федеральное агентство лесного хозяйства предложило приравнять клён ясенелистный, также известный как американский клён, к борщевику Сосновского по степени вреда для экосистемы и лесных ресурсов страны, передает РИА «Новости».
Соответствующий проект приказа уже подготовлен и предусматривает включение этого вида в перечень опасных инвазивных растений, не относящихся к карантинным объектам.
В пояснительной записке отмечается: «Проектом приказа предусматривается утверждение перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам, способны нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предупреждению их распространения и их уничтожению для каждого лесного района».
Отбор растений для списка был проведён на основе анализа материалов, предоставленных федеральными учреждениями, занимающимися защитой лесов, а также профильными научными организациями. В документе говорится, что приказ вступит в силу с первого марта.
Ранее сообщалось, что власти Москвы намерены очистить город от инвазивных растений, в том числе ясенелистных кленов.
Собственникам всех типов земель в России в 2026 году начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями.
В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, по которому земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты у владельцев, допустивших распространение борщевика.