Священник объяснил метафизическую суть национальной идеи России

Священник Вигилянский объяснил метафизическую суть национальной идеи России

Tекст: Вера Басилая

Национальная идея России носит метафизический и религиозный характер, связанный с духовным преображением и приверженностью традиционным евангельским ценностям, заявил протоиерей Владимир Вигилянский, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что, по его мнению, всё полезное для России должно соответствовать евангельским истинам.

Священнослужитель объяснил, что речь идет о преображении повседневной жизни, наполненной злом и несправедливостью, в подлинно духовное существование, причастное к высшим идеалам и сохранению традиционных ценностей, включая «красоту творения Божиего». Он отметил, что национальная идея охватывает святых, героев, мучеников, тружеников, поэтов и художников, образ которых формирует не только духовный, но и телесный организм страны.

Вигилянский подчеркнул, что национальная идея также включает «идею государственности» и заботу о безопасности граждан, свободе личности, а также материальном и культурном богатстве родины. Он указал, что государственная идея должна защищать суверенитет страны и каждого человека, при этом не неся угрозы другим государствам и быть свободной от шовинизма, ксенофобии и других крайностей.

Священнослужитель заявил, что основой государственной идеи должны быть конституция и законы, гарантирующие справедливость и равенство, а выборная власть обязана служить этой идее, чтобы верующие могли жить «тихо и безмятежно».

В завершение Вигилянский напомнил определение национальной идеи, данное философом Владимиром Соловьёвым: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». Также он отметил историческую формулу Сергея Уварова «Православие. Самодержавие. Народность», на которую долгое время опиралась идеология Российской империи.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить этнографическую программу изучения русского народа на 2026–2028 годы.