Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Путин: Российскими женщинами невозможно не восхищаться
Владимир Путин поздравил женщин России с 8 марта
Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.
«Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться», – сказал президент в официальном обращении, которое опубликовано на сайте Кремля.
«Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всём, что для вас важно», – добавил Путин.
Он напомнил, что 8 марта в каждом доме, в каждой семье «звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам».
Путин отметил, что женщины способны «преображать мир» своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря «величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей».
«Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», – подчеркнул президент.
По его словам, семья – это самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала и каких бы высот в ней ни достигала.
Путин напомнил, что 2024 год в России объявлен Годом семьи, суть которой, в первую очередь, – продолжение жизни.
«Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций», – указал президент.
Он подчеркнул, что власти страны будут делать все возможное, чтобы «семьи с детьми – в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы – чувствовали заботу и помощь государства».
Отдельно президент поздравил женщин, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, ждут своих родных героев, помогают им «на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах».
«Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда – на нашей стороне», – отметил Путин.