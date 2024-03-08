Путин: Российскими женщинами невозможно не восхищаться

Владимир Путин поздравил женщин России с 8 марта

Tекст: Денис Тельманов

«Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться», – сказал президент в официальном обращении, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всём, что для вас важно», – добавил Путин.

Он напомнил, что 8 марта в каждом доме, в каждой семье «звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам».

Путин отметил, что женщины способны «преображать мир» своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря «величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей».

«Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», – подчеркнул президент.

По его словам, семья – это самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала и каких бы высот в ней ни достигала.

Путин напомнил, что 2024 год в России объявлен Годом семьи, суть которой, в первую очередь, – продолжение жизни.

«Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций», – указал президент.

Он подчеркнул, что власти страны будут делать все возможное, чтобы «семьи с детьми – в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы – чувствовали заботу и помощь государства».

Отдельно президент поздравил женщин, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, ждут своих родных героев, помогают им «на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах».

«Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда – на нашей стороне», – отметил Путин.