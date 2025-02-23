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МВД предупредило о фишинговых рассылках под видом восстановления Visa и Mastercard
Министерство внутренних дел России предупреждает граждан о фишинговых рассылках, замаскированных под официальные сообщения от банков о восстановлении карт Visa и Mastercard.
МВД России, через сообщение в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, предупредило граждан о распространении фишинговых рассылок. Отмечается, что мошенники под видом восстановления карт Visa и Mastercard рассылают сообщения, содержащие ссылки на фальшивые сайты банков.
На этих поддельных сайтах пользователям предлагается ввести данные действующих карт. МВД России подчеркивает, что после ввода информации все средства и личные данные могут быть похищены. Министерство настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.
Ранее Роскачество предупреждало, что мошенники начали рассылать фейковые СМС о восстановлении функционала карт Visa и Mastercard, предлагая пройти по ссылке для «валидации», с целью завладения личными данными пользователей.
Напомним, что глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Visa и Mastercard пока не обращались в Центральный банк по поводу своего возвращения на российский рынок.