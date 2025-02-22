Мошенники запустили фишинговые атаки на фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard

На фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard активизировались фишинговые схемы

Tекст: Мария Иванова

Мошенники стали использовать слухи о возвращении Visa и Mastercard, чтобы обмануть владельцев карт, сообщает ТАСС. В Роскачестве отмечают, что злоумышленники рассылают СМС якобы от имени Сбербанка, предлагая пройти «валидацию» для восстановления полного функционала карт.

Сообщения содержат ссылки на поддельные страницы, где пользователи вводят свои данные. Мошенники также могут распространять вредоносное ПО, внедряемое на устройства жертв. При этом предпринимаются попытки сделать сообщения более правдоподобными путем подмены номера отправителя.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что рассылка является фишинговой атакой и подчеркнул, что еще нет официальных объявлений о возвращении Visa и Mastercard на российский рынок. Также он заверил, что банки никогда не рассылают СМС с просьбой переходить по ссылкам для «валидации».

Эксперты отмечают, что целью этих атак является кража личных данных, включая банковскую информацию и пароли от онлайн-банкинга, а также установка вредоносного ПО для удаленного контроля над устройством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени технических специалистов известных компаний-разработчиков ПО, запрашивая удаленный доступ к устройствам под предлогом устранения подозрительной активности.

В России был обнаружен новый вирус для Android-смартфонов, который крадет данные карт и деньги у владельцев, маскируясь под легальные приложения.

Между тем Сбербанк указал на частые провокации россиян на преступления через слова «вернем украденные деньги», «спасаешь родственников» и «получишь вознаграждение», используемые телефонными мошенниками.