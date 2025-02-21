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В России выявили новый опасный вирус для Android
В России обнаружили опасный вирус для Android, маскирующийся под банковские приложения
В России обнаружен новый вирус для Android-смартфонов, который крадет данные карт и деньги у владельцев, маскируясь под легальные приложения, заявил руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Дмитрий Ермаков.
Ермаков заявил о новой волне кибератак на Android-смартфоны в России. По его словам, вредоносные приложения маскируются под банковские и государственные сервисы, крадут данные карт и деньги у пользователей, и опаснее вируса, о котором ранее упоминала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает Газета.Ru.
Первая атака с использованием этого ПО на основе легального приложения NFCGate произошла в августе 2024 года. За месяц число атак увеличилось на 80%, средняя сумма ущерба достигла 200 тыс. рублей, а общая сумма превысила 150 млн рублей. Под угрозой находятся как минимум 114 тыс. Android-устройств, где установлено это вредоносное ПО.
Ермаков отметил, что вредоносные приложения требуют необычных разрешений, таких как управление NFC-модулем и чтение СМС. Обнаружить и удалить его можно при помощи мобильных антивирусов. Эксперт предостерег пользователей от установок приложений из недостоверных источников и рекомендовал использовать только официальные магазины приложений.
Ермаков также призвал не общаться с неизвестными в мессенджерах, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать посторонним личные данные, такие как CVV и PIN-коды. В случае компрометации банковской карты, он посоветовал незамедлительно ее заблокировать.
В среду глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что с октября 2025 года банки России будут обязаны внедрить в свои приложения специальную кнопку для жалоб на мошенников. Набиуллина также добавила, что в России распространяется вредоносная программа типа SpyNote. Она открывает банковские приложения и опустошает счета граждан.
Ранее Kaspersky выявил увеличение атак вредоносного ПО на Android, включая NFCGate и Mamont, которые крадут данные и деньги пользователей.