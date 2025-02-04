С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
Kaspersky сообщил об обострении угрозы банковских троянов на Android
Стало известно о росте атак троянов Mamont и SpyNote на Android-устройства в России
Kaspersky выявил увеличение атак вредоносного ПО на Android, включая NFCGate и Mamont, которые крадут данные и деньги пользователей.
Компания Kaspersky сообщила, что банковские трояны и шпионские программы остаются одними из самых распространенных угроз для пользователей Android, передает ТАСС. Среди активных вредоносных программ специалисты выделяют SpyNote, Mamont и NFCGate. Эти программы распространяются через мессенджеры, часто как APK-файлы, которые злоумышленники отправляют под видом фотографий или якобы полезных приложений.
Эксперт по информационной безопасности Сергей Голованов отметил, что с ноября 2024 года по январь 2025 года было обнаружено более 80 новых образцов NFCGate. За это время число атак трояна Mamont выросло более чем в три раза, а количество атак с использованием SpyNote увеличилось в России почти в девять раз, достигнув сотен тысяч.
Сенатор Артем Шейкин подчеркнул необходимость осторожности при скачивании приложений из непроверенных источников. Злоумышленники часто маскируют вредоносные программы под полезные приложения, такие как трекеры посылок или программы для защиты. Он также отметил, что современные системы безопасности Android способны блокировать некоторые угрозы, но пользователи должны быть внимательны при установке приложений и проверке разрешений.
Шейкин предупредил, что мошенники создают поддельные интернет-магазины, предлагая скачать вредоносные приложения для отслеживания заказов. Он рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам. Внимательность и осторожность, по его словам, – лучшие способы защиты личных данных и финансов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили о новых угрозах в Gmail и Outlook, которые могут нанести ущерб безопасности данных пользователей, а Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber за нарушение российского законодательства, в то время как МВД предупредило об опасности установки APK-файлов, которые могут содержать вредоносное ПО.