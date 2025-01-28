Эксперты предупредили о новых угрозах в Gmail и Outlook

Эксперты предупредили о новых угрозах для пользователей Gmail и Outlook из-за скрытых вирусов

Эксперты в области кибербезопасности предупредили о новых угрозах для пользователей Gmail и Outlook. Вредоносные программы VIP Keylogger и 0bj3ctivityStealer распространяются через электронные письма, скрываясь в изображениях. Эти программы способны записывать нажатия клавиш, похищать учетные данные и финансовую информацию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Согласно отчету HP Wolf, масштабные кампании с использованием VIP Keylogger и 0bj3ctivityStealer проводились при помощи рассылки писем с фейковыми счетами и запросами на коммерческие предложения. После открытия таких писем, вредоносный код загружался с удаленного сервера и заражал устройства жертвы. Одно из вредоносных изображений было просмотрено более 29 тыс. раз, что указывает на широкий охват атак.

Член правления РОЦИТ и эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных отметил: «Gmail и Outlook являются популярными почтовыми сервисами. Однако именно этот факт создает дополнительные риски для пользователей».

По его словам, широкая аудитория мотивирует хакеров на разработку вредоносного кода, адаптированного к этим платформам, он указал на недостатки поддержки пользователей у западных ИТ-гигантов.

Новые методы скрытия вредоносного ПО в изображениях делают такие атаки более изощренными. Пользователи должны быть особенно осторожны с письмами, содержащими вложения или ссылки, и регулярно обновлять средства защиты. Но лучшим вариантом, по словам эксперта, будет переход на отечественные почтовые сервисы: «У российских пользователей есть возможность оставаться в более защищенной экосистеме отечественных почтовых сервисов. Наши платформы стабильно работают, предлагают все необходимое для работы и досуга. Российские ИТ-компании ответственно подходят к обеспечению безопасности и строго следуют требованиям российского законодательства».