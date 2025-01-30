  • Новость часаМинобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
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    Кому могут продать «Северный поток – 2»
    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    В Госдуме выразили уважение Грузии за приостановку работы в ПАСЕ
    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном
    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области
    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие
    Генпрокуратура потребовала изъять аэропорт Домодедово в доход России
    Патриарх Кирилл призвал бороться с популярностью мата
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич* не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

    10 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    9 комментариев
    30 января 2025, 13:22 • Новости дня

    В МВД предупредили об опасности APK-файлов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Android-устройства используют APK-файлы для установки приложений (Android Package Kit), и часто скачанные из неизвестных источников APK-файлы становятся угрозой для неопытных пользователей, предупредили в МВД.

    APK-файл представляет собой архив, содержащий код, ресурсы и параметры программы, скачивая приложения из ненадежных источников, пользователи рискуют столкнуться с вредоносным ПО, сообщается в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

    Такое ПО может нанести ущерб безопасности устройства и личным данным.

    Существует несколько видов вредоносных APK. Фишинговые APK замаскированные под легальные приложения, такие как «Google Play Update», способны красть пароли и платежные данные. Троянские APK получают доступ к SMS и банковским приложениям, а также подписывают пользователей на платные услуги. Шпионские APK скрытно записывают звонки, отслеживают местоположение и копируют переписки. Кроме того, бэкдоры позволяют хакерам удаленно управлять устройством.

    Для защиты от таких угроз рекомендуется скачивать приложения только из проверенных источников, таких как RuStore, Google Play и других официальных магазинов.

    В RuStore каждое приложение проверяется на соответствие требованиям безопасности перед публикацией. Полезно также использовать надежные антивирусные приложения и сервисы анализа APK, например, VirusTotal, для проверки файлов перед установкой. Следует быть внимательными к запрашиваемым приложением разрешениям, так как избыточные права могут указывать на потенциальную угрозу.

    Ранее МВД предупредило о схеме мошенничества с онлайн-покупками игровых предметов и аккаунтов, наиболее часто встречающуюся в играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.

    29 января 2025, 18:01 • Новости дня
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У уничтоженных предполагаемых украинских военнослужащих в Часовом Яре обнаружили флаги Соединенных Штатов, заявил командир 2-го мотострелкового батальона (МСБ ТРО) 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО Зелимхан Батукаев (группа Шустрого спецназа «Ахмат»).

    «Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», – сказал Батукаев ТАСС.

    Батукаев также отметил, что подобная ситуация была замечена и в Артемовске, где большинство убитых противников были наемниками. По словам комбата, на юго-востоке города трое военных ВСУ сдались в плен. Они не понимают, за что воюют, отметил он.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак.

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    29 января 2025, 19:31 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал условие открытия границы с Россией

    Президент Финляндии Стубб заявил, что открытие границы зависит от России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение о повторном открытии границы с Россией зависит от действий российской стороны.

    Стубб отметил, что Финляндия ожидает гарантий от России в вопросе предотвращения инструментализации потока просителей убежища, РИА «Новости».

    По его словам, без уверенности в том, что ситуация не повторится, открытие границы будет сложным.

    «Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно. Мяч, так сказать, в руках россиян», – сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.

    Финляндия закрыла границу с Россией в одностороннем порядке из-за опасений, связанных с возможным наплывом мигрантов.

    Ранее в январе в Финляндии заявили, что страна не планирует открывать границу с Россией в ближайшем будущем.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 20:14 • Новости дня
    Дуров объяснил успех китайского ИИ заимствованной у СССР моделью образования

    Дуров: Успех китайского ИИ обусловлен заимствованной у СССР образовательной моделью

    Дуров объяснил успех китайского ИИ заимствованной у СССР моделью образования
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сооснователь Telegram Павел Дуров отметил превосходство китайского образования над западным в области ИИ, объяснив успех китайцев заимствованной у СССР моделью жесткой конкуренции в учебе.

    Дуров в своем заявлении отметил, что прогресс Китая в развитии алгоритмов искусственного интеллекта не возник спонтанно, а является результатом долгосрочного превосходства китайской системы образования. Он подчеркнул, что китайские студенты давно превосходят многих других на международных олимпиадах по математике и программированию, передает ТАСС.

    Он объяснил успех Китая в области искусственного интеллекта заимствованной у СССР образовательной моделью, которая поощряет жесткую конкуренцию между учениками. По его словам, такая система позволяет подготовить выдающихся математиков и ученых. В то же время западные школы, по мнению бизнесмена, препятствуют конкуренции, стремясь защитить студентов от давления, что может демотивировать лучших из них.

    Дуров также отметил, что система образования в США нуждается в радикальной реформе, чтобы противостоять растущему технологическому доминированию Китая. «Если изменения не произойдут, то доминирование Китая в технологии станет неизбежным», – предостерег он.

    В среду сообщалось, что мобильное приложение DeepSeek за последние сутки вышло на первое место в топе бесплатных приложений Google Play в России, его скачали уже более 10 млн раз.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что дешевый китайский искусственный интеллект вышел умнее американского. Глава МИД России Сергей Лавров отметил превосходство чат-бота R1 от китайской компании DeepSeek над аналогичной утилитой ChatGPT американской фирмы OpenAI.

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    29 января 2025, 22:29 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Шольца об освобождении американцами немцев от нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу начать с самоосуждения и прекратить помощь Киеву, комментируя его осуждение поддержки Илоном Маском правых политиков в Европе, и обратила внимание на его слова о роли США в освобождении Германии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в своем Telegram-канале в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

    Поводом послужила критика Шольцем Илона Маска за поддержку правых политиков в Европе.

    «Что-то сломалось в Берлине? Шольц начал осуждать всех, кто поддерживает ультраправых по всему миру? Может, ему следовало бы осудить тех, кто поддерживает киевский режим? Тогда ему надо начать с самоосуждения», – написала Захарова.

    Она также обратила внимание на слова Шольца о том, что США якобы освободили Германию во время Второй мировой войны. «Ну и очередная манипуляция: оказывается, немцев освободила от нацизма не Красная Армия и даже не союзники по антигитлеровской коалиции, а только Америка. Не было 600 тысяч погибших за освобождение Польши и г. Освенцим красноармейцев, не было спасения советской комендатурой берлинцев от голодной смерти в мае-июне 1945 г. Красного флага на Рейхстагом тоже не было?» – написала Захарова.

    Она выразила возмущение тем, что современная германская и «натовская» историография манипулируют фактами, очерняя Красную армию и отрицая геноцид советского народа. Захарова подчеркнула необходимость отстаивать историческую правду, чтобы противостоять подобным искажениям истории.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение поддержкой американским миллиардером Илоном Маском партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав это отвратительным и опасным для демократии в Европе. Шольц также выразил благодарность США за освобождение Германии от нацизма и становление демократии.

    Маск выступил перед участниками предвыборного мероприятия АдГ, поддержав немецкую культуру и критикуя мультикультурализм и правительство ФРГ.

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    30 января 2025, 10:41 • Новости дня
    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов

    На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов

    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов
    @ Владимира Беззубова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    На борту разбившегося в США самолета были 14 фигуристов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На борту также находились тренеры и родственники спортсменов, передает РИА «Новости».

    Американский фигурист Джон Маравилла выразил свое потрясение по поводу случившегося.

    «Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», – заявил он.

    Шишкова и Наумов знамениты своими спортивными достижениями. Помимо золотой медали чемпионата мира 1994 года, у пары также есть серебро чемпионата мира 1995 года и бронза 1993 года. Кроме того, они четырежды становились бронзовыми призерами чемпионатов Европы в начале 1990-х и завоевали серебро на чемпионате Европы 1994 года.

    В последние годы Шишкова и Наумов занимались тренерской работой в США. Их сын, Максим Наумов, также выступает в фигурном катании под их руководством. На прошедшем турнире в Уичито Вадим Наумов тренировал одиночника Дэвида Чжао. Оба представляют школу фигурного катания Бостона.

    Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту разбившегося самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.

    Напомним, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Blackhawk в Вашингтоне вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлекли тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.

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    30 января 2025, 01:58 • Новости дня
    Стали известны детали иска Генпрокуратуры к аэропорту Домодедово и Каменщику
    Стали известны детали иска Генпрокуратуры к аэропорту Домодедово и Каменщику
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта Домодедово, пишут «Ведомости».

    По данным «Ведомостей», Генпрокуратура требует обратить в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово», а также признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы компаний «Домодедово». Иск был зарегистрирован 28 января, первое заседание назначено на 28 февраля.

    Источник «Ведомостей» заявил, что иск Генпрокуратуры, в первую очередь, связан с тем, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.

    Согласно российскому законодательству, иностранным инвесторам и группам лиц, в которые входит иностранный инвестор, запрещено осуществлять виды деятельности, имеющие «стратегическое значение» для обеспечения обороны страны и безопасности государства, без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, подчеркивает издание.

    По данным Гепрокуратуры, структуры аэропорта «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств, а именно Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль). С 2002 по 2016 годы компания «ДМЕ лимитед», владевшая комплексом, находилась в распоряжении граждан острова Мэн. В 2016 году ее приобрела «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. Коган через компанию Каменщика фактически контролировал компании группы, оба должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, которого у них не было, пишут «Ведомости».

    По версии прокуратуры, Каменщик и Коган установили контроль еще над несколькими стратегическими предприятиями, а затем создали единую группу компаний «Домодедово» из 25 российских юрлиц, которые имеют стратегическое значение для безопасности государства.

    В иске Генпрокуратуры указано, что в 2024 году Каменщик и Валерий Коган пытались скрыть иностранный контроль, обратившись в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ холдинг», учредителями которого являются Каменщик (1%) и АО «Аламо холдинг», где главный  бенефициар – Каменщик.

    Бизнесмены скрыли от ФАС реальную структуру владения холдингом и статус Когана как контролирующего ГК «Домодедово» лица, а также его израильское гражданство.  Кроме того, ФАС не представлены сведения об установлении над холдингом контроля кредитора в лице иностранного инвестора DME Airport Designated Activity Company (Республика Ирландия).

    Правительственная комиссия по иностранным инвестициям и ФАС одобрили сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ холдинг». Генпрокуратура установила, что данные сделки были согласована ФАС и комиссией, поскольку они были «введенны Каменщиком и Коганом в заблуждение».

    В иске Генпрокуратуры подчеркивается, что Каменщик и Коган, «установив иностранный контроль над стратегическими обществами, следуют агрессивной политике западных государств против Российской Федерации».

    В иске указано, что Каменщиком и Коганом «саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются».

    Представитель Домодедово, между тем, заявил, что аэропорт соблюдает все требования законодательства и его позиция будет сформирована после ознакомления с иском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в связи с антиофшорными поправками в Налоговый кодекс о контролируемых иностранных компаниях офшор Alamo Limited, являющийся материнской компанией DME Ltd, которая владеет московским аэропортом «Домодедово», сменил юрисдикцию с Маврикия на Мальту.


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    29 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Румыны капитулировали перед повстанцами в Конго

    Европейские наемники капитулировали в Конго после захвата Гомы повстанцами

    Румыны капитулировали перед повстанцами в Конго
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почти 300 европейских наемных боевиков решили сдаться в плен после захвата города Гома повстанцами группировки М23, сообщают местные СМИ.

    Поддерживавшие армию Демократической Республики Конго 288 наемников из Европы сдались после захвата повстанцами города Гома, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

    Отмечается, что большинство из этих наемников – румыны. Они прибыли в страну, чтобы обучать местные вооруженные силы.

    Напомним, в конце января регулярные армии ДР Конго и Руанды начали взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта». В Киншасе прошли демонстрации с призывом к России помочь с урегулированием конфликта внутри страны.

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    29 января 2025, 21:32 • Новости дня
    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном

    Юный российский шахматист Ахмедов рассказал о победе над Карлсеном

    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский шахматист Давид Ахмедов, которому всего 14 лет, одержал победу над Магнусом Карлсеном в онлайн-турнире «Титульный вторник», при этом юноша признался, что не готовился к матчу и не ожидал сыграть с бывшим чемпионом мира.

    Бывший чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл 14-летнему россиянину Давиду Ахмедову в онлайн-турнире «Титульный вторник» передает РЕН ТВ. Партия завершилась на 56-м ходу, когда Карлсен сдался.

    Давид Ахмедов поделился, что к этому матчу не готовился и даже не думал, что у него появится шанс сыграть с Карлсеном. «Было очень приятно. Всю партию прямо напряжен был, сконцентрирован. Прямо груз с плеч упал, когда он сдался», – рассказал юный шахматист.

    Он также отметил, что сыграть с Карлсеном, который имеет неофициальный титул «короля шахмат»,  было сложно из-за необходимости поддерживать концентрацию. По его словам, он считает экс-чемпиона своим кумиром за его многолетнюю блестящую игру и часто смотрит партии норвежца, считая его игру на уровень выше других.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, где он разделил титул с Магнусом Карлсеном. Российский шахматист Ян Непомнящий на пресс-конференции после финала чемпионата мира по блицу заявил, что был удивлен предложением норвежца Магнуса Карлсена разделить титул после трех ничейных партий на тай-брейке.

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    29 января 2025, 21:54 • Новости дня
    Шольц заявил, что Германию от нацизма освободили США
    Шольц заявил, что Германию от нацизма освободили США
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил благодарность США за освобождение Германии от нацизма и становление демократии.

    Шольц высказался о значительной роли Соединенных Штатов в освобождении Германии и в восстановлении демократии в стране, передает РБК со ссылкой на Eßlinger Zeitung. Об этом он сообщил, выражая свою обеспокоенность в связи с поддержкой Илоном Маском правой немецкой партии «Альтернатива для Германии».

    «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе», – заявил он.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск выступил перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поддержав немецкую культуру и критикуя мультикультурализм и правительство ФРГ.

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    29 января 2025, 19:40 • Новости дня
    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»

    В рязанском селе обнаружили упавший метеорологический зонд

    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»
    @ ryazpressa.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Чучково Рязанской области обнаружили мигающую коробку на парашюте, которая оказалась метеорологическим зондом.

    В рязанском селе Чучково была обнаружена мигающая коробка, которая приземлилась на парашюте, передает РИА «Новости» со ссылкой на YA62.ru. Находка вызвала беспокойство, в связи с чем место происшествия было оцеплено военными, а затем вызваны саперы.

    Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом. Сигнал о необычной находке поступил от местного жителя, проезжавшего мимо. «Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое», – отметил он.

    Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве, что и привлекло внимание местных жителей.

    В прошлом году в Калужской области обезвредили упавший метеозонд, который был обнаружен местными жителями.

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    29 января 2025, 21:02 • Новости дня
    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов

    Бернар Арно опустился на пятое место в рейтинге Forbes из-за падения акций LVMH

    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава LVMH Бернар Арно потерял 10,4 млрд долларов из-за слабого финансового отчета компании, что привело к падению акций на Euronext Paris на 6,7% и опустило его на пятое место в списке самых богатых людей мира.

    Арно в среду потерял 11 млрд долларов с открытия торгов на Euronext Paris, передает РБК. К 18.10 мск его потери сократились до 10,4 млрд долларов, а стоимость активов составила 188,4 млрд долларов. Это привело к его опусканию на пятое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.

    Падение состояния Арно связано с публикацией слабого финансового отчета компании LVMH Moеt Hennessy – Louis Vuitton. Глава Oracle Ларри Эллисон обогнал его в рейтинге самых богатых людей, разбогатев на 6 млрд долларов за тот же день и заняв четвертую позицию. Состояние Эллисона Forbes оценивает в 206,6 млрд долларов.

    Продажи в ключевом подразделении LVMH, которое включает бренды Louis Vuitton и Christian Dior, в четвертом квартале 2024 года снизились на 1%. Bloomberg сообщает, что в новогодние праздники не было серьезного спроса со стороны покупателей. Общая выручка компании увеличилась всего на 1%.

    Агентство отмечает, что такие результаты разочаровали инвесторов, особенно на фоне оптимистичного отчета конкурента Richemont в начале этого месяца. Акции LVMH 29 января на минимуме упали на 6,7%, достигнув 700 евро за бумагу, согласно данным французской биржи Euronext Paris.

    Ранее сообщалось, что богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после падения индексов из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.

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    29 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Судовладелец: Танкер «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель

    Судовладелец: Танкер «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель для предотвращения утечки мазута

    Tекст: Ольга Иванова

    Корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель экипажем для предотвращения дальнейшего разлива мазута из танков.

    Корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель экипажем судна у мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца ЗАО «Волгатранснефть». Такое решение позволило предотвратить дальнейший разлив мазута, оставшегося в танках судна после крушения, и обеспечить безопасность экипажа.

    Руководитель «Морспасслужбы» Виктор Чернов ранее отметил, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разломились при ЧП на две части. Кормовая часть «Волгонефти-239» лежит на мели и готовится к утилизации. Другие фрагменты танкеров затонули в Керченском проливе на глубинах от 17 до 23 метров.

    Носовые части обоих судов были обнаружены неподалеку от района якорной стоянки, где танкеры находились в момент инцидента. Носовая часть «Волгонефти-239» найдена на расстоянии 6,5 морских мили, что составляет около 12 км от кормы, затонувшей на мели.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что очистка танков и отсеков кормовой части танкера «Волгонефть-239» от мазута полностью завершена менее чем за неделю с помощью битумовозов, которые выгрузили почти 1,5 тыс. тонн мазута.

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    30 января 2025, 06:59 • Новости дня
    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне

    Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk столкнулись в воздухе у аэропорта имени Рейгана

    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Как передает ТАСС, в Вашингтоне произошло столкновение в воздухе пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60 Blackhawk. Инцидент случился около 21:00 по местному времени. На момент столкновения самолет выполнял рейс из Уичито, штат Канзас, и направлялся в аэропорт имени Рейгана.

    На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По информации телеканала NBC, как минимум четверо из них были доставлены в больницы. Американские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в районе реки Потомак.

    ТАСС также сообщает, что вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. В момент столкновения на его борту находилось трое военнослужащих. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование инцидента.

    Президент США Дональд Трамп был проинформирован о происшествии. Посольство России в США выясняет, не могли ли находиться граждане РФ среди пострадавших или участников инцидента.

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    29 января 2025, 22:36 • Новости дня
    Грузия прекратила работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах

    Грузинская делегация приостановила участие в ПАСЕ после резолюции о выборах

    Грузия прекратила работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинская парламентская делегация приостановила работу в ПАСЕ после принятия резолюции, призывающей Тбилиси провести новые парламентские выборы до апреля и освободить политических заключенных, заявил глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани.

    Грузия прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятия резолюции, требующей проведения новых парламентских выборов, передает ТАСС.

    Цулукиани заявила, что, несмотря на признание полномочий делегации, ПАСЕ выдвинуло условия, не устраивающие Тбилиси.

    По ее словам, Грузия останется членом Совета Европы, но работа в ПАСЕ будет возобновлена только после прекращения давления на страну. Она отметила, что «шантаж и несправедливое отношение» не заставят власть Грузии «делать антигрузинские шаги».

    Принятая резолюция предусматривает проведение досрочных парламентских выборов до апреля и освобождение политических заключенных. Полномочия грузинской делегации будут пересмотрены, если условия не будут выполнены, а права ограничены.

    Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября прошлого года. Победила партия «Грузинская мечта», получив 53,93% голосов и контроль над 89 из 150 мандатов. Оппозиция и экс-президент Саломе Зурабишвили отказались признать результаты, начав протесты, которые усилились после заявления о заморозке переговоров о вступлении в ЕС.

    Грузинская оппозиция в своем письме в ПАСЕ призвала не признавать полномочия грузинской делегации.

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    30 января 2025, 06:40 • Новости дня
    Алгоритм МГУ-ППИ повысил производительность Nvidia в 800 раз

    Ученые МГУ-ППИ создали алгоритм для 800-кратного увеличения скорости Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Алгоритм, разработанный учеными из Университета МГУ-ППИ, ускорил графические процессоры Nvidia в 800 раз, что позволит решать сложные задачи в аэрокосмической и военной областях на недорогих чипах.

    Как сообщает South China Morning Post, ученые из Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне разработали алгоритм, который позволяет многократно увеличить производительность графических процессоров Nvidia в научных вычислениях. Этот алгоритм способен повысить скорость выполнения сложных вычислительных задач в 800 раз, используя доступные на рынке графические процессоры, что делает их более эффективными и экономичными.

    Доцент Ян Ян, руководитель группы, создавшей алгоритм, отметила, что новая методика сокращает время вычислений с дней до нескольких часов или даже минут. Это открывает широкие возможности для применения в аэрокосмической и военной отраслях, где требуется высокая скорость обработки данных на недорогих устройствах, не подпадающих под санкции США.

    Алгоритм, созданный в партнерстве Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института, уже вызвал интерес среди специалистов в различных отраслях благодаря своей способности значительно ускорять научные вычисления и снижать затраты на оборудование.

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