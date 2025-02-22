Мошенники стали выдавать себя за специалистов-разработчиков ПО

МТС: Мошенники звонят россиянам от лица технических сотрудников компаний-разработчиков ПО

Tекст: Мария Иванова

Мошенники начали выманивать данные у россиян, представляясь сотрудниками технической поддержки известных разработчиков программного обеспечения, передает РИА «Новости».

Представитель МТС Андрей Бийчук объяснил механизм обмана: злоумышленник звонит жертве и сообщает о подозрительной активности на устройстве, предлагая срочную проверку для защиты данных.

Как пояснил Бийчук, доверие жертвы завоевывается через демонстрацию экрана, когда мошенник якобы «настраивает защиту». Злоумышленник просит установить приложение, которое выдается за защитное, но на самом деле является программой для удаленного доступа. Это позволяет мошеннику управлять устройством жертвы, включая просмотр экрана и доступ к банковским данным.

После установки приложения мошенник создает атмосферу срочности, угрожая утечкой данных и требуя смены паролей. Обладая доступом к информации, он может переводить деньги или совершать покупки.

Бийчук настоятельно рекомендует не включать демонстрацию экрана и не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев. Компаниям-разработчикам не требуется удаленный доступ для решения проблем, и лучше самостоятельно связаться с компанией для подтверждения информации.

Ранее в России обнаружили новый вирус для Android-смартфонов, который маскируется под легальные приложения и крадет данные карт и деньги у владельцев.

Сбербанк указал на частые провокации россиян на преступления через фразы «вернем украденные деньги», «спасаешь родственников» и «получишь вознаграждение», используемые телефонными мошенниками.

А МВД предупредило о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники вынуждают подростков отправляться в другой регион, а от родителей требуют 500 тыс. рублей за якобы похищенного ребенка.