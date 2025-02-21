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Сбер предупредил о словах-маркерах телефонных мошенников
Сбер выявил ключевые слова, используемые мошенниками для провокаций
Сбербанк указал на частые провокации россиян на преступления через слова «вернем украденные деньги», «спасаешь родственников» и «получишь вознаграждение», используемые телефонными мошенниками.
Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил о распространенных словах-маркерах, которые мошенники используют для провокации граждан на противоправные действия, сообщает ТАСС. Среди них: «вернем украденные деньги», «помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей», «получишь вознаграждение», «спасаешь родственников», «прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников»
Велигодский подчеркнул важность прекращения разговора с незнакомцами, чтобы не попасть под влияние злоумышленников.
По словам Велигодского, в преддверии новогодних праздников увеличилось количество нападений на социальные объекты, спровоцированных телефонными мошенниками. Гражданам обещали вернуть деньги за выполнение противоправных действий, таких как поджоги административных зданий или нападения на сотрудников банков.
Согласно данным Сбербанка, в 2024 году под влиянием мошенников россияне совершили порядка 350 нападений, пик которых пришелся на декабрь. Однако, благодаря совместной работе сотрудников службы безопасности Сбера и правоохранителей, удалось предотвратить дальнейшие преступления и вывести десятки россиян из-под влияния злоумышленников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России выразил готовность пересмотреть и расширить перечень признаков мошенничества в финансовых операциях, чтобы улучшить борьбу с фродом в банковской сфере.
С октября 2025 года банки России будут обязаны внедрить в свои приложения специальную кнопку для жалоб на мошенников.
Записи голосов телефонных мошенников будут собирать в новой системе России для их распознавания и блокировки подозрительных действий.