Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.7 комментариев
В России соберут базу голосов телефонных мошенников
Мишустин сообщил о создании системы для сбора голосов телефонных мошенников
Записи голосов телефонных мошенников будут собирать в новой системе России для их распознавания и блокировки подозрительных действий, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
Кабмин планирует создать специальную информационную систему для борьбы с телефонным мошенничеством, сообщает ТАСС. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, эта система будет собирать записи голосов мошенников для их идентификации и последующего предотвращения мошеннических действий.
Мишустин отметил, что записи голосов тех, кто злоупотребляет доверием граждан в корыстных целях, будут использоваться, чтобы более эффективно противостоять мошенникам и защищать население от их действий.
Напомним, правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.