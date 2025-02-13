  • Новость часаФСБ показала видео с ликвидированными в Пскове боевиками
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
    Курс доллара к рублю сильно упал
    Эксперт объяснил санкции Зеленского против Порошенко
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    7 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    13 февраля 2025, 15:56 • Новости дня

    Мишустин сообщил о новых мерах против телефонного мошенничества в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.

    Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о подготовке законодательных поправок для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, передает ТАСС. Одной из ключевых инициатив станет обязательная идентификация входящих звонков. Это позволит абонентам видеть информацию об источнике звонка на экране телефона.

    Мишустин отметил, что нововведение поможет распознавать звонки от организаций и международных виртуальных номеров, снижая риск мошенничества.

    Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15 процентов. В МВД рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.

    Госдума приняла закон, который вводит обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов, чтобы защитить граждан от мошенников и дать им время на обдумывание перед заключением сделки.

    13 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М

    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М находятся на этапе сборки, передает РИА «Новости». Модернизированные самолеты могут выполнять боевые задачи и позиционируются как легкие штурмовики, что делает их востребованными в конфликтах низкой интенсивности.

    Прототип Як-130М был впервые представлен на выставке «Армия-2024». Как сообщили в конструкторском бюро «Яковлев», самолеты оснащаются новыми системами и агрегатами. Ожидается, что срок первого полета будет определен после завершения изготовления первого образца и проведения наземных испытаний.

    По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, потенциальная емкость рынка для Як-130М составляет около 40 самолетов в год. В данный момент ведутся переговоры с несколькими странами Азии и Африки по возможным поставкам этой модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

    Коментарии (13)
    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

    Коментарии (12)
    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пожелал успехов президенту Сирии на переходный период Ахмеду Шараа и подтвердил поддержку Москвы в укреплении суверенитета и единства Сирийской Арабской Республики.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между Россией и Сирией.

    Главы государств обсудили текущую ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона также выразила готовность к предоставлению гуманитарной помощи сирийскому народу.

    В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.

    «Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.

    В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмед Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.

    Коментарии (22)
    12 февраля 2025, 19:16 • Новости дня
    Слуцкий: Заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны США Пит Хегсет выразил сомнения в возможности вступления Украины в НАТО и возврата к границам 2014 года, что может стать «холодным душем» для главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    По мнению Слуцкого, оценки Хегсета относительно ситуации на поле боя, а также невозможности возврата к прежним границам и перспектив вступления Украины в НАТО, достаточно реалистичны, передает ТАСС.

    Кроме того, Слуцкий отметил, что провозглашенные приоритеты министра обороны США по содействию достижению устойчивого мира в украинском конфликте внушают осторожный оптимизм. Однако, он подчеркнул, что важны условия и детали, которые будут определять путь к миру.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине, а спикер МИД Мария Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 04:45 • Новости дня
    В Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта

    Жители Гомеля засняли падение горящего объекта и услышали взрывы

    Tекст: Максим Попов

    Жители Гомеля в Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта, после чего были слышны взрывы, что вызвало предположения об атаке дронов.

    В Белоруссии жители города Гомель стали свидетелями падения неизвестного горящего объекта, сообщило RT. Очевидцы сообщают, что после этого слышались взрывы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

    Пользователи Сети активно обсуждают случившееся и предполагают, что речь может идти об атаке дронов. В настоящий момент власти не комментируют ситуацию.

    Ранее в Липецкой области России объявили красный уровень угрозы БПЛА.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 19:45 • Новости дня
    Посол предрек эскалацию из-за задержаний российских судов в Балтийском море

    Посол России в Швеции Беляев предрек эскалацию из-за задержаний российских судов в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский посол в Швеции Сергей Беляев предупредил о возможной эскалации из-за планов стран ЕС в Балтийском море задерживать суда, якобы входящие в российский «теневой флот».

    Беляев в интервью RTVI выразил обеспокоенность по поводу возможных действий стран Евросоюза, имеющих выход к Балтийскому морю, передает ТАСС.

    Он заявил, что попытки проводить массовые задержания судов, якобы входящих в российский «теневой флот», могут привести к серьезной эскалации и негативно повлиять на международное право.

    Беляев подчеркнул: «Конечно, это может привести к очень серьезной эскалации. Если произойдет слом системы международного морского права, мы окажемся в ситуации хаоса и беспредела». По словам посла, подобные действия создадут угрозу стабильности морского права и свободы судоходства.

    Он добавил, что международное морское право четко определяет случаи, в которых возможно задержание судов, и перевозка энергоносителей или нарушения подводной инфраструктуры к ним не относятся. Беляев отметил, что пока остается риторическим вопрос о том, насколько серьезная эскалация может произойти, но ясно, что последствия будут негативные для всех сторон.

    Издание Politico писало, что Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания «теневых судов», подозреваемых в якобы незаконной перевозке нефти.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Совбез: Народ Украины вправе требовать от Киева ответа за обман с Минскими соглашениями

    В Совбезе заявили о праве украинцев требовать от Киева и ЕС ответа за обман с Минскими соглашениями

    Совбез: Народ Украины вправе требовать от Киева ответа за обман с Минскими соглашениями
    @ Artur Widak/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народ Украины может требовать от Киева и ЕС ответа за обман с Минскими соглашениями, так как их исполнение могло бы предотвратить начало специальной военной операции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

    Шевцов подчеркнул, что украинский народ вправе требовать ответа за обман со стороны властей, «который уже привел к бегству за рубеж населения и потере значительной части территории». «Если бы «Минск» и «Минск-2» честно исполнялись Украиной и Западом, не было бы нужды начинать специальную военную операцию», – сказал он, передает ТАСС.

    Он отметил, что история не терпит сослагательного наклонения, но с течением времени можно выявить истинные мотивы участников исторических процессов. Он добавил, что условия «Минска-2» были более чем приемлемыми для Украины, и выполнение этих соглашений могло запустить процесс национального примирения и строительства государства, защищающего интересы своих граждан.

    По его словам, только Россия действовала с намерением добросовестно выполнить обязательства, в то время как другие участники и гарантии Минска – Германия и Франция – преследовали иные цели. Шевцов сослался на признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые подтвердили, что их целью было дать Киеву время для наращивания военного потенциала.

    «О том, что нас тогда банально обманули, прямо сказал президент РФ Владимир Путин. При этом Украина, Франция и Германия наплевательски отнеслись не только к самому комплексу мер, но и к обязательной для исполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая его одобрила», – пояснил он.

    Шевцов добавил, что Украина, при поддержке западных стран, саботировала минские соглашения, что привело к грубым нарушениям прав русских людей. Он привел примеры запретов на использование русского языка и захватов храмов канонической Украинской православной церкви. Также он напомнил, что в 2022 году украинские представители отказались от подписанных в Стамбуле документов после консультаций с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

    «При этом возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда – и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас. Но для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада, который должен быть готов к работе по устранению истинных причин кризиса и признать сложившиеся на земле реалии», – добавил он, пишет РИА «Новости».

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Напомним, президент США заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

    Коментарии (4)
    13 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Молдавия объявила о разрыве соглашения с Россией о культурных центрах

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД Молдавии заявил о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией, заключенного в 1998 году, о создании и функционировании культурных центров.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства, подчеркивается, что решение принято «в ответ на провокации в виде падения беспилотников на территории Молдавии, ответственность за которые возложена на Россию», передает ТАСС.

    «В ответ на эти провокации МИД принял решение об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране», – говорится в заявлении.

    Напомним, в районе Тараклия на юге Молдавии полиция обнаружила беспилотник, который упал в окрестностях села Салчия.

    Российский посол Олег Озеров прибыл в молдавское министерство иностранных дел после инцидента с падением беспилотных летательных аппаратов. Озеров заявил о необоснованности обвинений в адрес России в связи с упавшими на территории страны дронами и призвал дождаться результатов расследования.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 00:25 • Новости дня
    Минобороны раскрыло ужасы еврейского гетто в Будапеште

    Документы Минобороны показали массовые убийства евреев в гетто Будапешта

    Tекст: Максим Попов

    Архивные документы Минобороны свидетельствуют о массовых убийствах в еврейском гетто Будапешта с 1944 года, где ежедневно погибало более 45 человек.

    Министерство обороны России опубликовало архивные документы, раскрывающие ужасающие подробности жизни в еврейском гетто Будапешта в период с 1944 года, сообщает ТАСС. По данным документов, ежедневно в гетто погибало свыше 45 человек из-за насилия и голода.

    Как сообщил ответственный за погребение мертвых Иожеф Глок, «начиная с 20 ноября 1944 года я получал ежедневно для погребения 60-45 человек убитых и умерших с голода». Группа нилошистов, действовавшая в гетто, жестоко обращалась с его жителями, грабила их и устраивала расстрелы.

    Кроме того, многие жертвы были сброшены в Дунай, а советские войска при освобождении города обнаружили множество тел в банях и моргах. В одном из таких мест нашли останки 1,7 тыс. человек. Это число значительно меньше реальных потерь, так как в домах были обнаружены горы трупов евреев, венгров и даже советских красноармейцев.

    Документы Минобороны также подтверждают факты жестокого обращения с советскими военнопленными.  «24 октября в упорном бою за станцию Фолиаш в районе отметки 92 немецко-венгерским захватчикам превосходящими силами удалось вклиниться в наши боевые порядки. Танки врага начали давить тяжело раненых наших бойцов, которые лежали па поле боя. Часть из них противник взял в плен. На следующий день наши подразделения выбили гитлеровцев с занимаемого рубежа. Гвардейцы нашли в поле и в селе 10 трупов красноармейцев, большинство из которых умерщвлено немцами и венграми холодным оружием», – говорится в опубликованных актах.

    Ранее Минобороны запустило проект о вкладе союзных республик в победу во время Великой Отечественной войны.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2025, 20:50 • Новости дня
    ООН приветствовала переговоры Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    ООН приветствовала телефонные переговоры между президентами России и США, считая их положительным шагом в урегулировании конфликта на Украине, и выразила готовность помочь, если организация получит соответствующий запрос.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что Организация Объединенных Наций расценивает телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа как позитивное событие, передает ТАСС.

    Хак подчеркнул, что ООН всегда приветствует любые стремления к урегулированию вопросов посредством регулярных контактов между государствами.

    ООН также выразила готовность содействовать в разрешении украинского кризиса, если к организации обратятся с конкретной просьбой.

    Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. Президент США назвал продуктивным разговор с Путиным.

    Коментарии (2)
    13 февраля 2025, 04:04 • Новости дня
    Стало известно о стремлении Индии модернизировать истребитель Су-30

    Индия приложит усилия для модернизации истребителей Су-30МКИ по российской лицензии

    Tекст: Максим Попов

    Военный эксперт Михаил Ходаренок отметил стремление Индии модернизировать Су-30МКИ в рамках программы Make in India, чтобы соответствовать современным требованиям.

    Индия планирует модернизировать многоцелевые истребители Су-30МКИ, производимые по российской лицензии. Как передает ТАСС, эти самолеты составляют основу истребительного авиационного парка страны и играют ключевую роль в обеспечении ее воздушной мощи. Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил об этом на международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025.

    Ходаренок подчеркнул, что модернизация позволит Су-30МКИ соответствовать современным требованиям вооруженного противоборства. Он отметил, что в вопросе модернизации задействованы как индийские, так и российские технологии. Эксперт добавил, что платформа Су-30, совершившая первый полет еще в 1989 году, остается высокоэффективной и может быть существенно улучшена с помощью внедрения новых технологий.

    По словам Ходаренка, Индия, вероятно, доведет Су-30МКИ до уровня, удовлетворяющего современным стандартам. Он указал на то, что, несмотря на наличие у страны истребителей Rafale, их количество значительно уступает парку Су-30МКИ. Поэтому модернизированные Су-30МКИ останутся основой воздушной мощи Индии.

    Ранее военный эксперт отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей». До этого сообщалось о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 03:35 • Новости дня
    На Aero India назвали основные преимущества российского ЗРК «Тор»

    Эксперт Ходаренок отметил большой экспортный потенциал ЗРК «Тор» от «Алмаз-Антей»

    Tекст: Максим Попов

    Зенитные ракетные комплексы «Тор» производства «Алмаз-Антей» имеют значительный экспортный потенциал благодаря своей эффективности в боях и возможности конфигурации под нужды покупателей, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

    Как передает ТАСС, военный эксперт Михаил Ходаренок на полях выставки Aero India – 2025 подчеркнул, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности семейства «Тор» обладают значительным экспортным потенциалом.

    «Комплексы ЗРК „Тор“ очень хорошо показали себя в боях, особенно при стрельбе по малоразмерным целям с малой отражающей поверхностью. Они прекрасно их видят, очень эффективно работают в любых условиях обстановки», приводит агентство слова специалиста.

    Ходаренок добавил, что система выпускается в различных конфигурациях: на колесной и гусеничной базе, а также в виде модуля, что позволяет ставить его на любое автошасси. Ходаренок отметил успешное применение «Тор» на базе Хмеймим и в спецоперациях.

    Также на выставке была представлена зенитная система большой дальности С-400 «Триумф». По словам эксперта, эта система превзошла тактико-технические требования и эффективно работает как по воздушным, так и по наземным целям.

    Ходаренок сравнил С-400 с американским комплексом Patriot, отметив, что российская система значительно превосходит ее по характеристикам. Он подчеркнул, что хотя С-400 не дешевая система, она привлекает внимание многих стран. На данный момент ее уже приобрели Китай, Индия и Турция.

    Ранее военный эксперт заявил о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола».

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 03:05 • Новости дня
    Эксперт заявил о нецелесообразности создания в России аналога «Железного купола»

    Tекст: Максим Попов

    Российские зенитные ракетные комплексы эффективно выполняют задачи противоракетной обороны и делают создание аналога израильского «Железного купола» бессмысленным, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

    Как сообщает ТАСС, военный эксперт Михаил Ходаренок, выступая на Международной авиационно-космической выставке Aero India – 2025, подчеркнул, что существующие российские зенитные ракетные комплексы делают нецелесообразным создание аналога израильского «Железного купола». Ходаренок отметил, что система противоракетной обороны Израиля предназначена для защиты от тактических неуправляемых ракет и была разработана для специфической обстановки Ближнего Востока.

    По словам эксперта, России не требуется разрабатывать подобный комплекс, если стоит задача по зенитному ракетному прикрытию особо важных объектов. В качестве примера он привел зенитные ракетные системы и комплексы, такие как С-400 «Триумф», С-350 и «Бук-M3», которые способны эффективно выполнять функции противоракетной обороны.

    «На дальних рубежах задачу будет выполнять зенитная ракетная система большой дальности С-400 „Триумф“, обладающая потенциалом нестратегической противоракетной обороны. Также в распоряжении зенитных ракетных войск есть системы С-350 и „Бук-M3“. Всех этих комплексов вполне достаточно для эффективного прикрытия любого объекта», – приводит агентство слова военного эксперта.

    Ранее российский истребитель Су-57Э вызвал ажиотаж на Aero India среди зарубежных журналистов. Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты отказались тренировать пилотов для программ F-35 и F-16 из-за успешных показателей российского Су-57, который произвел фурор на выставке Aero India, где представил свои технические возможности. Индийские летчики во вторник выстроились в очередь на VR-тренажер Су-57Э, демонстрируя высокий интерес к российскому истребителю нового поколения.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Разбитый батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Разбитый батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако из-за большого количества пропавших без вести и раненых пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 08:03 • Новости дня
    Росреестр сообщил о новых правилах регистрации земельных участков с 1 марта

    Росреестр сообщил о новых правилах регистрации земельных участков при отсутствии границ в ЕГРН

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 марта 2025 года в России невозможно будет зарегистрировать сделку с землей, если границы участка не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба Росреестра.

    Согласно сообщению пресс-службы Росреестра, регистрация сделки не будет осуществлена, если границы участка не внесены в ЕГРН, передают «Известия».

    Это правило также распространяется на постановку на кадастровый учет и оформление прав на незавершенные сооружения, если границы земли не учтены.

    Необходимость внесения границ в ЕГРН обусловлена предотвращением конфликтов между владельцами соседних участков. Отсутствие таких данных может привести к тому, что продавец земли предоставит покупателю недостоверную информацию о местоположении или размерах участка.

    Практика показывает, что большинство имущественных споров возникают из-за неопределенности границ участков. Соседи могут предъявлять друг другу претензии по поводу захвата территории. Внесение точных данных в государственный реестр помогает избежать таких недоразумений и защищает интересы владельцев.

    Пресс-служба также уточнила, что внесение всех необходимых сведений в ЕГРН возможно на основании заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и межевого плана.

    Ранее частнопрактикующий юрист Михаил Рябых рассказал, что правила регистрации недвижимости в Росеестре поменялись с 29 июня 2022 года, изменилась регистрация договоров купли-продажи, мены и дарения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Судовладелец «Волгонефти-239» назвал причины крушения танкера
    Баварский премьер допустил, что наезд на людей в Мюнхене был терактом
    Молдавия объявила о разрыве соглашения с Россией о культурных центрах
    На Украине отменили золотые и серебряные медали для школьников
    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных
    Маск назвал агентство Associated Press «Ассоциированной пропагандой»
    Медведев заявил о завершении «времени Европы»

    Европейцы нашли способ сбить цены на газ без помощи России

    Европа снова столкнулась с ростом цен на газ. Простой с экономической точки зрения выход есть – это обратиться за помощью к России и разморозить несколько имеющихся маршрутов поставки. Но Брюссель придумал другой механизм для борьбы с высокими ценами – ввести потолок цены. Что это значит и как поможет сбить цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу

    «Это был момент, которого европейцы и украинцы ждали месяцами, если не годами. Но когда он наконец наступил, это повергло союзников Киева в шок». Такими словами Politico описывает реакцию Запада на разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина делает безнадежную попытку спасти свою энергетику

    Украина сделала шаг к тому, чтобы создать «самую мощную АЭС в Европе». Причем киевский режим нашел для этого реакторы не западного, а российского производства. Сколько денег и времени должно уйти у Украины на строительство этой станции – и почему она точно не поможет киевскому режиму решить бушующий в стране энергокризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............