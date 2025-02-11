МВД дало советы по защите смартфона от взлома и кражи

МВД перечислило способы защиты смартфона от взлома и кражи

Tекст: Мария Иванова

На канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram опубликованы рекомендации по защите смартфонов от взлома и кражи. Как сообщает МВД, современный смартфон содержит огромное количество личной информации, включая банковские приложения, соцсети, рабочие чаты и многое другое. Если устройство попадет в руки злоумышленников, это может привести к серьезным финансовым потерям и утечке данных.

Ведомство предупреждает, что украденный телефон может быть использован для доступа к банковским счетам, оформления микрозаймов через «Госуслуги», а также для кражи аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Злоумышленники также могут через почту получить доступ к маркетплейсам и совершать покупки в рассрочку или найти пароли от криптокошельков, хранимые в заметках или галереях.

В качестве мер защиты рекомендуется использовать сложные пароли для разблокировки телефона, состоящие из шести и более символов, предпочтительнее PIN-код, чем графический ключ. Также стоит отключить автосохранение паролей в браузерах, таких как Chrome и Safari, и воспользоваться менеджерами паролей, например, Bitwarden, 1Password или KeePass. Необходимо запретить показ SMS на заблокированном экране, чтобы мошенники не увидели коды подтверждения.

Другими важными рекомендациями являются настройка удаленной блокировки и удаления данных через сервисы Find My iPhone или Google Find My Device, а также использование биометрии для входа в важные приложения.

МВД подчеркивает, что потеря смартфона может привести к утечке личной и финансовой информации, поэтому его ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в 2024 году выросло число зарегистрированных телефонных мошенничеств на 15%, достигнув 130 тыс. случаев.

Ранее МВД предупредило о киберпреступниках, использующих романтические настроения для мошенничества в преддверии 14 февраля через ложные профили, сайты и фишинговые акции.

Между тем в январе мошенники использовали темы доиндексации выплат, домовых чатов и конкурсов, чтобы обмануть россиян.