Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Еврокомиссия профинансировала установку антидроновых башен на границе Литвы
МВД Литвы: ЕК выделит 32 млн евро на башни с радарами у границы
Еврокомиссия направит свыше 30 млн евро погранслужбе Литвы для развития проектов противовоздушной обороны (ПВО) на границе, сообщила служба охраны госграницы при МВД республики.
«Согласно плану, в пограничной зоне с использованием выделенных Еврокомиссией 32,1 млн евро предстоит построить башни с оборудованием по наблюдению за воздушным пространством, радарами и системами нейтрализации беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении службы охраны госграницы, передает ТАСС.
Проект стартует в декабре этого года, а его окончание запланировано на декабрь 2029 года. В рамках программы погранслужба Литвы также приобретет дроны ближнего и дальнего радиуса действия и организует подготовку операторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией.
В среду Вильнюс решил привлечь армию к охране границы с Россией.
В начале месяца Литва начала внедрять украинскую систему обнаружения беспилотников.