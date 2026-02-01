Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.9 комментариев
У американского рэпера Snoop Dogg умерла десятимесячная внучка
Внучка известного американского рэпера Snoop Dogg скончалась в возрасте менее одного года, сообщила дочь исполнителя Кори Бродус.
«Я потеряла любовь моей жизни. Моя Коди», – написала Бродус в соцсетях, передает РИА «Новости».
По информации журнала People, Кори Бродус родила дочь на 25-й неделе беременности после экстренного кесарева сечения. Врачи диагностировали у ребенка HELLP-синдром – редкое и опасное осложнение беременности.
После рождения малышка провела десять месяцев в отделении интенсивной терапии новорожденных.
Напомним, в 2019 году у рэпера Snoop Dogg умер внук. Новорожденному было десять дней.