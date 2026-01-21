Как будут сражаться против США канадские партизаны

Tекст: Евгений Крутиков

Канадские военные прорабатывают сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения со стороны США, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники. В Канаде впервые за столетие смоделировали возможность и ход военных действий с Соединенными Штатами, учитывая, что Канада – один из сооснователей НАТО и участник континентальной системы ПРО и ПВО. При этом в Оттаве подчеркивают, правда, что концепция\модель обороны – это лишь теория, а не военный план, который должен предусматривать боевое расписание и пошаговую инструкцию действий.

Обнадеживает сам факт того, что в Штабе обороны Вооруженных сил Канады (Генерального штаба у них нет) знают такие слова и понятия. Военный опыт в Канаде имеют примерно 8 тыс. человек, это около трети всей реальной численности сухопутных сил. Именно столько человек в разное время малыми группами участвовало в разнообразных американских операциях за рубежом, например в Афганистане.

Сейчас численность канадских военнослужащих заграницей сократилась до 2 тыс., и они опять же малыми группами разбросаны по различным точкам планеты. В частности, в Кэмп-Мираж – комфортабельном лагере в пустыне возле Дубая.

Штатная численность канадской армии должна доходить до 90 тыс. человек, но пять сухопутных дивизий в мирное время (а оно там всегда такое) кадрированы и представляют из себя что-то вроде больших учебных центров. При потенциальном мобилизационном резерве в 8 млн человек крайне сомнительно, что все это может быть хоть как-то боеспособно.

В таком контексте Трамп прав, когда говорит, что «Канада уязвима» в Арктике и даже вообще по всей своей территории. Даже в Японии во время Второй Мировой войны рассматривали Канаду как слабое звено среди союзников. Существовали даже планы высадки в районе Ванкувера.

Сейчас таких угроз Канаде нет, но фантомные боли остались. У многих американских военных и политиков есть представление о том, что к северу от границы расположено что-то очень большое и пустое, а также совершенно не охраняемое. А настоящему ковбою грех не взять то, что никто не охраняет, да еще и на собственном «заднем дворе».

В Канаде справедливо решили, что у них нет ни людей, ни техники, ни ресурсов, чтобы противостоять «агрессии американской военщины». Один из чиновников – неназванных собеседников канадской газеты сказал, что разработанная Канадой модель обороны включает тактику, использованную афганскими моджахедами во время советско-афганской войны 1979-1989 годов. Это была та же тактика, которую талибы применяли в своей 20-летней войне против США и союзных войск, включая Канаду. Многие из 158 канадских солдат, погибших в Афганистане с 2001 по 2014 год, были поражены самодельными взрывными устройствами (СВУ).

Целью такого рода «сопротивления оккупантам» называется нанесение войскам США максимально больших потерь, что должно сработать как во время войны во Вьетнаме – вызвать гражданское возмущение в США с последующим ростом антивоенных настроений.

В то же время известно, что партизанская тактика работает только в случае, если партизаны четко понимают, за что они борются и готовы отдавать за эту цель жизни. Кроме того, руководить партизанскими отрядами должны профессиональные военные, хорошо подготовленные для диверсионной работы в тылу врага. В противном случае все это быстро вырождается в легко подавляемый мелкий терроризм. В Канаде же особого местного патриотизма не наблюдается – что признает сама Globe and Mail – и даже отношение к американской армии, по ряду оценок, среди граждан Канады весьма позитивное.

Новый начальник Штаба обороны Канада генерал Дженни Кариньян (Carignan) считает, что Канада должна начать формирование резерва из 400 тыс. добровольцев. По ее мнению, эти люди будут вооружены, скорее всего по «швейцарской системе», то есть, когда оружие хранится дома, а не на складах, и они должны будут «нарушить коммуникации американских оккупационных войск».

Считается, что США смогут оккупировать Канаду за неделю, максимум за две, а ключевые объекты и вовсе дня за два.

В Оттаве посчитали, что у них будет три месяца, чтобы активировать подготовку партизанских отрядов, а первым признаком того, что США замышляют недоброе, должно стать предупреждение Вашингтона о том, что у США с Канадой больше нет единого воздушного пространства. Предполагается также, что Великобритания и Франция должны будут поддержать Канаду в противостоянии с США. Отдельно упоминается, что и Лондон, и Париж имеют ядерное оружие, но не уточняется, рассчитывает ли Канада на его применение против Соединенных Штатов.

Более того, в Канаде сохраняется иллюзия того, что их в случае реального конфликта поддержит весь мир. Некоторые канадские генералы утверждают, что у берегов Канады тут же появятся «британские и немецкие корабли». А канадцы будут защищать свою землю до последнего патрона, поскольку «защищать Онтарио – это не то, что защищать Афганистан».

При ближайшем рассмотрении создается впечатление, что канадские эксперты для разработки плана обороны нахватали примеров из текущих вооруженных конфликтов – но упустили ряд важных деталей. Например, генерал-майор в отставке Дэвид Фрейзер, который командовал канадскими войсками в Афганистане вместе с американскими военными, заявил, что Канада могла бы использовать беспилотники и противотанковое оружие, как это «сделали украинцы против русских, чтобы остановить их вторжение в феврале 2022 года». Фрейзер прозевал момент, что ПТУР «Джавелины», которые в 2021 году на Украине рассматривали как чуть ли не «чудо-оружие», в большинстве своем так и остались лежать на складах и были затрофеены, а беспилотников у Канады и вовсе нет.

Но главным образом в Канаде надеются на то, что «к югу от границы есть здравомыслящие генералы», которые не подчиняются приказу Трампа и не пойдут на военное вторжение.

В Оттаве надеются, что противоречия с США будут разрешены с соблюдением суверенитета Канады. Никто не может представить себе, что американцы рассуждают об аннексии Канады всерьез. Но то, как развиваются события вокруг Гренландии, всех порядком напугало.

Обсуждаемый сценарий обороны Канады – первый результат такого испуга. Другое дело, что о боеспособности собственной армии Канаде стоило начинать глубоко заранее. Активировать массовую партизанскую войну за три месяца в канадских условиях практически нереально. Подготовка соответствующих командных кадров займет годы. Нужна организация партизанской инфраструктуры - складов, тайников, убежищ, транспорта. Не меньшие сложности возникнут и с поиском добровольцев для рядового состава.

А начинать Канаде стоило, по-хорошему, несколько поколений назад – с так нелюбимого в западной культуре патриотического воспитания и уроков НВП в школах. Без такой морально-этической подготовки аннексия Канады Соединенными Штатами уложится примерно в те же сроки, что и вторжение нацистской Германии в Нидерланды – несколько дней. Движение Сопротивления, возникшее тогда в Нидерландах, было, если можно так выразиться, игрушечным. Точно такая же судьба, скорее всего, в случае вторжения США ждет и Канаду с ее партизанским движением.