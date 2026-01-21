  • Новость часаПутин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    21 января 2026, 19:05 • В мире

    Как будут сражаться против США канадские партизаны

    Как будут сражаться против США канадские партизаны
    @ Canadian Armed Forces/Imagery Technician Ordinary Seaman Justin Spinello/REUTERS.

    Tекст: Евгений Крутиков

    В Канаде стали появляться первые прикидки планов обороны на случай военного вторжения со стороны США. В частности, канадские военные надеются на действия партизанского подполья по афганскому образцу. Смогут ли канадские партизаны оказать оказать достойное сопротивление американским войскам?

    Канадские военные прорабатывают сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения со стороны США, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на источники. В Канаде впервые за столетие смоделировали возможность и ход военных действий с Соединенными Штатами, учитывая, что Канада – один из сооснователей НАТО и участник континентальной системы ПРО и ПВО. При этом в Оттаве подчеркивают, правда, что концепция\модель обороны – это лишь теория, а не военный план, который должен предусматривать боевое расписание и пошаговую инструкцию действий.

    Обнадеживает сам факт того, что в Штабе обороны Вооруженных сил Канады (Генерального штаба у них нет) знают такие слова и понятия. Военный опыт в Канаде имеют примерно 8 тыс. человек, это около трети всей реальной численности сухопутных сил. Именно столько человек в разное время малыми группами участвовало в разнообразных американских операциях за рубежом, например в Афганистане.

    Сейчас численность канадских военнослужащих заграницей сократилась до 2 тыс., и они опять же малыми группами разбросаны по различным точкам планеты. В частности, в Кэмп-Мираж – комфортабельном лагере в пустыне возле Дубая.

    Штатная численность канадской армии должна доходить до 90 тыс. человек, но пять сухопутных дивизий в мирное время (а оно там всегда такое) кадрированы и представляют из себя что-то вроде больших учебных центров. При потенциальном мобилизационном резерве в 8 млн человек крайне сомнительно, что все это может быть хоть как-то боеспособно.

    В таком контексте Трамп прав, когда говорит, что «Канада уязвима» в Арктике и даже вообще по всей своей территории. Даже в Японии во время Второй Мировой войны рассматривали Канаду как слабое звено среди союзников. Существовали даже планы высадки в районе Ванкувера.

    Сейчас таких угроз Канаде нет, но фантомные боли остались. У многих американских военных и политиков есть представление о том, что к северу от границы расположено что-то очень большое и пустое, а также совершенно не охраняемое. А настоящему ковбою грех не взять то, что никто не охраняет, да еще и на собственном «заднем дворе».

    В Канаде справедливо решили, что у них нет ни людей, ни техники, ни ресурсов, чтобы противостоять «агрессии американской военщины». Один из чиновников – неназванных собеседников канадской газеты сказал, что разработанная Канадой модель обороны включает тактику, использованную афганскими моджахедами во время советско-афганской войны 1979-1989 годов. Это была та же тактика, которую талибы применяли в своей 20-летней войне против США и союзных войск, включая Канаду. Многие из 158 канадских солдат, погибших в Афганистане с 2001 по 2014 год, были поражены самодельными взрывными устройствами (СВУ).

    Целью такого рода «сопротивления оккупантам» называется нанесение войскам США максимально больших потерь, что должно сработать как во время войны во Вьетнаме – вызвать гражданское возмущение в США с последующим ростом антивоенных настроений.

    В то же время известно, что партизанская тактика работает только в случае, если партизаны четко понимают, за что они борются и готовы отдавать за эту цель жизни. Кроме того, руководить партизанскими отрядами должны профессиональные военные, хорошо подготовленные для диверсионной работы в тылу врага. В противном случае все это быстро вырождается в легко подавляемый мелкий терроризм. В Канаде же особого местного патриотизма не наблюдается – что признает сама Globe and Mail – и даже отношение к американской армии, по ряду оценок, среди граждан Канады весьма позитивное.

    Новый начальник Штаба обороны Канада генерал Дженни Кариньян (Carignan) считает, что Канада должна начать формирование резерва из 400 тыс. добровольцев. По ее мнению, эти люди будут вооружены, скорее всего по «швейцарской системе», то есть, когда оружие хранится дома, а не на складах, и они должны будут «нарушить коммуникации американских оккупационных войск».

    Считается, что США смогут оккупировать Канаду за неделю, максимум за две, а ключевые объекты и вовсе дня за два.

    В Оттаве посчитали, что у них будет три месяца, чтобы активировать подготовку партизанских отрядов, а первым признаком того, что США замышляют недоброе, должно стать предупреждение Вашингтона о том, что у США с Канадой больше нет единого воздушного пространства. Предполагается также, что Великобритания и Франция должны будут поддержать Канаду в противостоянии с США. Отдельно упоминается, что и Лондон, и Париж имеют ядерное оружие, но не уточняется, рассчитывает ли Канада на его применение против Соединенных Штатов.

    Более того, в Канаде сохраняется иллюзия того, что их в случае реального конфликта поддержит весь мир. Некоторые канадские генералы утверждают, что у берегов Канады тут же появятся «британские и немецкие корабли». А канадцы будут защищать свою землю до последнего патрона, поскольку «защищать Онтарио – это не то, что защищать Афганистан».

    При ближайшем рассмотрении создается впечатление, что канадские эксперты для разработки плана обороны нахватали примеров из текущих вооруженных конфликтов – но упустили ряд важных деталей. Например, генерал-майор в отставке Дэвид Фрейзер, который командовал канадскими войсками в Афганистане вместе с американскими военными, заявил, что Канада могла бы использовать беспилотники и противотанковое оружие, как это «сделали украинцы против русских, чтобы остановить их вторжение в феврале 2022 года». Фрейзер прозевал момент, что ПТУР «Джавелины», которые в 2021 году на Украине рассматривали как чуть ли не «чудо-оружие», в большинстве своем так и остались лежать на складах и были затрофеены, а беспилотников у Канады и вовсе нет.

    Но главным образом в Канаде надеются на то, что «к югу от границы есть здравомыслящие генералы», которые не подчиняются приказу Трампа и не пойдут на военное вторжение.

    В Оттаве надеются, что противоречия с США будут разрешены с соблюдением суверенитета Канады. Никто не может представить себе, что американцы рассуждают об аннексии Канады всерьез. Но то, как развиваются события вокруг Гренландии, всех порядком напугало.

    Обсуждаемый сценарий обороны Канады – первый результат такого испуга. Другое дело, что о боеспособности собственной армии Канаде стоило начинать глубоко заранее. Активировать массовую партизанскую войну за три месяца в канадских условиях практически нереально. Подготовка соответствующих командных кадров займет годы. Нужна организация партизанской инфраструктуры - складов, тайников, убежищ, транспорта. Не меньшие сложности возникнут и с поиском добровольцев для рядового состава.

    А начинать Канаде стоило, по-хорошему, несколько поколений назад – с так нелюбимого в западной культуре патриотического воспитания и уроков НВП в школах. Без такой морально-этической подготовки аннексия Канады Соединенными Штатами уложится примерно в те же сроки, что и вторжение нацистской Германии в Нидерланды – несколько дней. Движение Сопротивления, возникшее тогда в Нидерландах, было, если можно так выразиться, игрушечным. Точно такая же судьба, скорее всего, в случае вторжения США ждет и Канаду с ее партизанским движением.

    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    Пацифиста на Украине насильно отправили в штурмовики
    Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных
    Лондон упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    В Финляндии отказались от стационарной телефонной сети
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы

    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение

    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение

Европа так быстро начала откачивать газ из подземных хранилищ, что поставила под угрозу собственную энергетическую безопасность в отопительный сезон. Замерзать из-за дефицита газа европейцы не будут, однако экономические последствия могут оказаться печальными. Чем именно опасна ситуация с низким уровнем запасов газа в ПХГ?

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Британию за передачу Маврикию архипелага Чагос, где находится крупная американо-британская военная база Диего-Гарсия. Теперь за аренду территории придется платить. Трамп назвал сделку «актом огромной глупости» и проявлением слабости, потому что она якобы ставит под угрозу национальную безопасность и выгодна соперникам США, таким как Россия и Китай. Почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      Украинцы нашли защитника в Польше

В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Чего ждать? Последнее видео 2025 года

Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Кто такие резервисты и как они служат

Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

