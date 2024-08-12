Форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот»

Tекст: Александра Юдина

Первый день форума посвящен деловым переговорам и закрыт для широкой публики. Во второй и третий дни форум будет открыт для специалистов, которые смогут ознакомиться с новейшими разработками российских оборонных предприятий, передает РИА «Новости».



Ожидается, что в форуме примут участие около 110 официальных военных делегаций и предприятий из разных стран. В рамках форума запланировано более 190 двусторонних встреч с иностранными партнерами.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Участники форума смогут обсудить последние тенденции в области военной техники, поделиться опытом и наладить новые партнерские отношения.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» предоставляет уникальную возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать свои достижения и заключить новые контракты. Он проходит с 12 по 14 августа в в подмосковном парке «Патриот».