Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот»
В подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2024». В мероприятии примут участие представители более 100 иностранных делегаций, а также ведущие российские оборонные предприятия, которые представят свои новейшие разработки.
Первый день форума посвящен деловым переговорам и закрыт для широкой публики. Во второй и третий дни форум будет открыт для специалистов, которые смогут ознакомиться с новейшими разработками российских оборонных предприятий, передает РИА «Новости».
Ожидается, что в форуме примут участие около 110 официальных военных делегаций и предприятий из разных стран. В рамках форума запланировано более 190 двусторонних встреч с иностранными партнерами.
Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Участники форума смогут обсудить последние тенденции в области военной техники, поделиться опытом и наладить новые партнерские отношения.
Международный военно-технический форум «Армия-2024» предоставляет уникальную возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать свои достижения и заключить новые контракты. Он проходит с 12 по 14 августа в в подмосковном парке «Патриот».