В Москве открылся XIII фестиваль природы «Первозданная Россия»

Tекст: Елизавета Шишкова

Открытие XIII Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» прошло в центральном выставочном зале «Манеж», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Для посетителей подготовили экспозицию из более чем 400 работ, отобранных из почти 8 тыс. снимков, в числе которых 38 тематических выставок. Авторами представленных работ стали 200 фотографов из 49 регионов страны.

Главной темой фестиваля стали заповедные территории России. Экспозиция дает возможность побывать на 56 заповедниках и национальных парках, увидеть пейзажи Кольского полуострова, Камчатки, Артемовских лугов и национального парка «Югыд ва». Особый интерес вызвали уникальные фотографии рачков стенул в Белом море, которых ранее никто не снимал в естественной среде обитания.

В рамках фестиваля проходят мастер-классы, дискуссии, круглые столы и презентации, выделен специальный блок о природной фотографии и этичных принципах съемки животных. Для детей подготовлена отдельная программа с экологическими уроками, мастер-классами, научными шоу и показами фильмов о природе.

Мероприятие продлится до 5 марта и проводится при поддержке Президентского фонда природы, который предоставил проекту грант в размере 19 млн рублей. Руководитель проекта Тамара Пантелеева отметила, что президентский грант является признанием важности формирования экологической культуры и воспитания ответственного отношения к природе.

Президентский фонд природы был учрежден 3 марта 2025 года указом Владимира Путина и занимается поддержкой природоохранных и образовательных инициатив, направленных на сохранение биоразнообразия, редких видов животных, развитие экологического туризма и просвещения. В 2025 году фонд уже поддержал более 160 проектов на сумму 1 млрд рублей, а в 2026 году планируется выделить еще 1 млрд рублей на новые инициативы.