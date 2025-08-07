«Луганскую игрушку» решили запатентовать в России как региональный бренд

Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).0 комментариев
«Луганскую игрушку» решили запатентовать в России как уникальный региональный бренд
Уникальная керамическая «Луганская игрушка» в ближайшее время может получить статус регионального бренда – инициаторы проекта ведут переговоры о регистрации в Роспатенте.
Игрушка, созданная в 2000 году директором ГБОУ ЛНР ЛУВО «Академия детства» Сергеем Зиновьевым, отражает самобытность луганского края и уже успела стать популярной не только на территории Луганской народной республики, но и за ее пределами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«У каждого региона есть то, чем он гордится и что представляет. Нашему краю, который всегда славился декоративно-прикладным искусством, не хватало своего уникального бренда – «Луганской игрушки»», – подчеркнул автор изделия Сергей Зиновьев. По его словам, регистрация географического указания станет признанием игрушки как бренда и позволит рассчитывать на различные формы государственной поддержки.
«Луганская игрушка» уже была представлена на ВДНХ в рамках международного форума «Россия», что дало проекту импульс для официальной регистрации. Особенность изделия – уникальное сочетание цветов (бежевый, темно-зеленый, светло-зеленый) и орнаменты, основанные на круге, пояснил педагог студии «Керамик-Арт» Сергей Кобушка.
Эксперты отмечают, что региональное обозначение поможет подчеркнуть связь изделия с культурой и природой Луганщины, а также усилит туристическую привлекательность региона.