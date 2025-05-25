Sohu: Расмуссен потребовал от КНР не менять статус Тайваня и отвернуться от России

Tекст: Ирма Каплан

Министр иностранных дел Дании Андерс Фог Расмуссен 19 мая посетил Китай и провел переговоры с министром иностранных дел Ван И, однако беседа получилась неожиданной для принимающей стороны, так как гость оказался дерзким, а требования его возмутительными, пишет портал Sohu.

После заявлений о заинтересованности в сотрудничестве с КНР и китайских инвестициях, Расмуссен начал перечислять требования к Пекину в сфере международной политики.

«С одной стороны, он заявил, что правительство и парламент Дании неуклонно следуют политике «одного Китая», с другой стороны, призвал Китай сохранять «сдержанность» в тайваньском вопросе и подчеркнул важность «недопущения односторонних изменений статус-кво», – сказано в статье.

Как отметили в материале, когда дело доходит до вопросов суверенитета, Дании следует лучше понимать истину «не делай другим того, чего ты не хочешь себе».

«Наконец, что касается вопроса о России и Украине, то очевидно, что у обеих сторон все еще есть разногласия. <...> Расмуссен надеется, что Китай «прекратит поддерживать агрессивную войну» и призывает Пекин «использовать свое влияние на Москву, чтобы положить ей конец. Это заявление явно свидетельствует о непонимании позиции Китая», – отмечается в тексте.

В Китае отметили, что замечания Расмуссена основаны исключительно на мышлении времен холодной войны и логике силы, что не приемлемо для Китая.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пекин выразил протест против очередных антироссийских санкций Евросоюза, в которые включили китайские предприятия, и потребовал их отмены. До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».







