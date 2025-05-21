Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.14 комментариев
МИД Китая резко осудил 17-й пакет санкций ЕС против России
Пекин выразил протест против очередных антироссийских санкций Евросоюза, в которые включили китайские предприятия, и потребовал их отмены.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила о выражении решительного недовольства и категорического протеста в связи с введением Евросоюзом 17-го пакета антироссийских санкций, сообщает ТАСС.
По словам Мао Нин, санкции европейской стороны в отношении китайских предприятий являются необоснованными. Она подчеркнула: «Китай выражает решительное недовольство и категорический протест в связи необоснованными санкциями европейской стороны в отношении китайских предприятий».
Китайские власти требуют от Евросоюза отмены рестрикций, затрагивающих компании КНР. Пекин считает подобные меры нарушением принципов международной торговли.
Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».
Главы стран Евросоюза отреагировали с удивлением на отказ президента США Дональда Трампа от новых санкций после его разговора с Владимиром Путиным.
Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции в ответ на переговоры между президентами России и США.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.