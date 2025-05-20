FT: Лидеры Европы удивились отказу Трампа от санкций против России

Tекст: Алексей Дегтярев

Европейских лидеров поразила позиция Трампа, не поддержавшего идею новых санкций против России, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Главы европейских государств осознали, что Трамп не намерен усиливать давление на Москву и не проявляет инициативы по ужесточению ограничительных мер.

В разговоре 19 мая, в котором участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры, стороны рассмотрели дальнейшие возможные шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, одной из тем стала подготовка следующей технической встречи сторон. Несмотря на обсуждение угроз санкций, участники согласились тесно координировать процесс переговоров.

Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером. Вместе с тем в ЕС решили ужесточить санкции против России после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.