    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    Рютте описал советским анекдотом про «Ладу» ситуацию с закупками F-35 и Patriot
    НАТО готов ослабить ограничения на применение военной техники против России
    Захарова ответила генсеку НАТО на шутку о «Ладе» и холодильнике
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Трамп заявил об ударе США по судну около берегов Венесуэлы
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    19 комментариев
    14 октября 2025, 22:00 • В мире

    Вслед за Россией Запад начал грабить Китай

    Вслед за Россией Запад начал грабить Китай
    @ REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Один из крупнейших в мире производителей микроэлектроники поменял хозяина – но не в результате справедливой сделки, а просто потому, что его отобрали. Нидерланды де-факто экспроприировали компанию Nexperia у ее китайских владельцев. По каким формальным основаниям это сделано и что это означает для всей мировой экономики?

    Правительство Нидерландов взяло под контроль Nexperia – китайского производителя микросхем, базирующегося в Нидерландах. Министерство экономики Нидерландов заявило, что приняло это «крайне исключительное» решение, чтобы предотвратить «угрозу преемственности и сохранению важнейших технологических знаний и возможностей на территории Нидерландов и Европы».

    Закон о доступности товаров, на основании которого было отстранено от управления Nexperia китайское руководство, был в свое время принят для того, чтобы позволить Гаагскому трибуналу вмешиваться в деятельность компаний для предотвращения угрозы экономической безопасности страны и обеспечения поставок критически важных товаров. На заявление представителя Nexperia, что компания «соблюдает все существующие законы и правила, экспортный контроль и режимы санкций», никто в Нидерландах не обратил внимания.

    Предыстория компании Nexperia начинается еще в 1920-х годах, когда нидерландский Philips установил контроль над британскими и немецкими производителями радиоламп. В 2006 году полупроводниковое подразделение Philips было выделено в отдельную компанию NXP Semiconductors, а затем была создана отдельная компания Nexperia, которая и была к 2017 году продана китайским фондам JAC Capital и Wise Road Capital за 2,75 млрд долларов. В конце 2019 года контрольный пакет Nexperia перешел к китайской Wingtech Technology. При этом компания сохранила статус нидерландского юрлица и операционную самостоятельность.

    Сейчас на предприятии Nexperia в Гамбурге производится более одного миллиона кремниевых пластин в год. В пригороде Манчестера Стокпорте производятся силовые микросхемы для автоэлектроники, промышленности, телекоммуникационного оборудования и производительных систем зарядки (свыше 20 млрд конечных устройств или компонентов).

    Всего Nexperia производит более 100 млрд изделий (примерно четверть мирового выпуска). При этом производство кремниевых пластин сосредоточено в основном в Европе, изготовление конечной продукции и ее испытания – преимущественно в Азии (в Китае, Малайзии и Филиппинах).

    То есть в Европе выращивают/полируют пластины, наносят тонкие пленки, рисуют схемы фотолитографией, ионно внедряют примеси, травят, формируют транзисторы и диоды, а в конце пластину режут (или отправляют дальше целой). На ней уже тысячи готовых «чиплетов», но еще без корпуса. Для части номенклатуры своих изделий Nexperia закупает кремниевые пластины у ATX Semiconductors, (китайская провинция Сучжоу) и GTA Semiconductor (Шанхай, КНР). Но полное замещение поставок из Европы пока невозможно.

    Юридически все предприятия Nexperia управляются из штаб-квартиры компании в Неймегене (Нидерланды). И после отстранения китайского руководства компании назначенный правительством Нидерландов управляющий может предписывать азиатским заводам компании, кому можно поставлять готовую продукцию, а кому стоит отказать.

    Пока до этого не дошло. Но если Вашингтоном или Брюсселем будут приняты очередные экстерриториальные санкции, китайская компания Wingtech, владеющая Nexperia, может оказаться в непростой ситуации. И если можно себе представить, что находящийся на территории КНР завод в Гуандуне будет «симметрично» взят под управление китайскими госструктурами, то в отношении заводов в Малайзии и на Филиппинах это невозможно – они должны будут выполнять распоряжения руководства из Неймегена.

    Решение о постановке под нидерландский правительственный контроль китайской компании Nexperia – это еще один акт экономической войны Запада за обеспечение своего исключительного контроля над важнейшими производствами и компаниями. И началась это война не вчера.

    Юридические основания сделать с иностранной собственностью что угодно под предлогом обеспечения национальной безопасности существует в ряде западных стран еще со времен холодной войны.

    В период глобализации эти «спящие» нормативные акты не использовались, но в последнее время о них вспомнили, а там, где подобных юридических инструментов не было, позаботились о том, чтобы их создать.

    Так, в Австралии в 2020 году приняли закон «last-resort power», наделяющий управляющего австралийским казначейством полномочиями заставить иностранного инвестора распродать активы при возникновении угрозы нацбезопасности. В 2024–2025 годах его использовали, чтобы изъять пакеты акций Northern Minerals у китайских инвестиционных фондов.

    В США еще в 2019 году Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) признал покупку китайской компанией Beijing Kunlun Tech 60% Grindr в 2016 году риском для нацбезопасности США и предписал принудительную продажу приложения.

    С 2022 года эта практика приобрела небывалый размах. В Германии в сентябре 2022 года было введено внешнее управление над активами «Роснефть Германия» (доли в НПЗ PCK Schwedt, MiRo, Bayernoil). В ноябре 2022 года была произведена национализация газового импортера SEFE (бывш. Gazprom Germania).

    Отнимая российские активы, на Западе не забывали и про Китай. В ноябре 2022 года Канада по Закону об инвестициях принудила трех китайских инвесторов продать пакеты в канадских компаниях критических минералов. В США в 2024–2025 годах Конгресс и администрация утвердили закон о принудительном отделении TikTok (ByteDance) либо о запрете приложения в США. Переговоры о продаже компании американским инвесторам ведутся до сих пор.

    В мае 2024 года президент Байден подписал приказ, обязывающий китайских майнеров продать участок принадлежащей им земли в штате Вайоминг (из-за близости участка к базе межконтинентальных баллистических ракет). Это, пожалуй, единственный пример, где соображения национальной безопасности имеют хотя бы формальное отношение к принудительной продаже иностранных активов.

    А в декабре 2024 года правительство США включило Wingtech (которой принадлежит Nexperia) в список организаций, признанных угрозой национальной безопасности. Американским компаниям запрещено экспортировать свои товары предприятиям, включенным в этот список, без специального разрешения.

    Попытка под тем же предлогом добиться продажи Panama Ports Company («дочки» гонконгской CK Hutchison), управлявшей портовыми терминалами в панамских городах Бальбоа и Кристобаль, американскому инвестфонду BlackRock привела к подписанию предварительного соглашения на 22,8 млрд долларов. После вмешательства Пекина реализация сделки была заморожена – и этот вопрос отложен до переговоров Трампа и Си. Но и в Вашингтоне, и в Панаме настроены на сведение китайского присутствия к минимуму.

    Все эти сюжеты, а особенно история с Nexperia со всей определенностью свидетельствуют – де-факто глобализация закончилась. Все эти режимы наибольшего благоприятствования инвестициям, все эти рейтинги инвестиционного климата превратились в бумажную фикцию. Каждому инвестору становится ясно, что если предприятия находятся на территории, которую твое правительство не контролирует, тебя в любой момент могут лишить над ними контроля, заставить принудительно продать, а то и просто конфисковать. И от этого не защитит никакой «порядок, основанный на правилах».

    Главное
    Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей
    Кличко порекомендовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплой одеждой
    Царев: Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и боится
    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста
    ЕС намерен пускать китайские товары в Европу только в обмен на технологии
    Эксперт назвал негативные последствия принудительного ограничения цен на бензин
    Иск от пострадавшего от Киркорова охранника принят к рассмотрению судом

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

