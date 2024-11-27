Ермак заявил о возможности переговоров с Россией без возврата к границам 1991 года

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, Ермак в статье для шведской газеты Dagens industri заявил, что Украина может начать переговоры с Россией без требования отвода российских войск к границам 1991 года. Ранее Киев настаивал на этом условии как на одном из ключевых для начала мирных переговоров.

Ермак отметил, что «плодотворные переговоры возможны только тогда, когда противоборствующие стороны готовы прекратить бои». Он добавил, что ситуация должна вернуться к состоянию, по крайней мере, на 23 февраля 2022 года, что подразумевает частичный отвод российских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.