30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
Bloomberg: Зеленский дал сигнал о готовности отказаться от возврата территорий
Bloomberg: Зеленский дал сильный сигнал. что готов отказаться от возврата территорий
Владимир Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».
Bloomberg расценило заявление Зеленского о «зонтике НАТО» в обмен на мир без возвращения территорий, как «самый сильный сигнал» о желании прекратить боевые действия, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский допустил возможность остановки горячей фазы конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик НАТО».
Французский политик Флориан Филиппо назвал слова Зеленского о «зонтике НАТО» ловушкой.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО усилит продолжение конфликта и отметил неприемлемость идеи его замораживания.