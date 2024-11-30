Слуцкий заявил, что стремление Украины в НАТО продлит конфликт и не завершит войну

Tекст: Денис Тельманов

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что стремление Киева присоединиться к НАТО является залогом продолжения войны, передает РИА «Новости». Он отметил, что идеи по заморозке конфликта неприемлемы, поскольку Россия усвоила уроки Минска-2 и больше не допустив вооружения Украины под прикрытием договоренностей.



Слуцкий также прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью Sky News упомянул о готовности прекратить «горячую фазу» конфликта при условии принятия Украины в НАТО.

«Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями», – заявил Слуцкий.

Лидер ЛДПР считает, что боевые действия прекратятся благодаря военному превосходству российской армии. По его мнению, важным условием для этого остается установление внеблокового статуса Украины, а также сохранение исконно русских земель в составе России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

Служба внешней разведки России сообщила, что Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО, а также напомнила, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон.

Ведомство также указало на намерение НАТО заморозить конфликт на Украине ради усиления ВСУ и запуск учебных центров для обучения одного миллиона мобилизованных украинцев.

