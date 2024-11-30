30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
Французский политик назвал ловушкой слова Зеленского о «зонтике НАТО»
Французский политик Филиппо назвал слова Зеленского о «зонтике НАТО» ловушкой для Европы
Предложение Владимира Зеленского мира в обмен на «зонтик НАТО» может привести к глобализации конфликта и третьей мировой войне, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения горячей фазы конфликта в обмен на «зонтик НАТО» являются ловушкой, передает ТАСС.
По его словам, привлечение НАТО в конфликт может привести к его глобализации и ввергнуть Европу в третью мировую войну.
Французский политик считает, что это «опасный и порочный план запаниковавшей марионетки».
Он призвал прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима и начать переговоры о мире.
Ранее Зеленский допустил возможность остановки горячей фазы конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик НАТО».
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО только усилит продолжение конфликта и отметил неприемлемость идеи замораживания конфликта.