МИД Украины: Среди задач Киева на 2025 год нет переговоров с Россией

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал список главных задач на 2025 год, переговоров с Россией среди них нет, несмотря на заявления Владимира Зеленского о желании Киева завершить конфликт в этом году, передает РИА «Новости».

«Хочу поделиться с вами топ-7 главных задач украинской дипломатии, очерченных Владимиром Зеленским на 2025 год», – написал Сибига на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Согласно им, Киев и дальше намерен выпрашивать оружие у Запада, добиваться снятия всех запретов на его применение, продвигать так называемый «план победы» Зеленского. Также Украина надеется на продвижение переговоров о вступлении в ЕС и на пути в НАТО. При этом среди приведенных задач нет ни слова о переговорах для завершения конфликта.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине.

Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

Между тем, на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны.