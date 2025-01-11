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В Раде назвали последнее препятствие для разрешения конфликта на украине
В Раде назвали Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине, несмотря на готовность России к переговорам.
Как сообщает «Царьград», депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является основным препятствием для мирного урегулирования на Украине. Россия выразила готовность к переговорам, однако требует вывода войск и изменения статуса Украины.
Выступая на YouTube, Дубинский отметил, что стремление к миру на Украине поддерживается крупнейшими мировыми державами, такими как Китай и Бразилия, а также нейтральной Индией. Он подчеркнул, что США неоднократно выражали готовность к мирным переговорам, а в Европе отсутствует согласие.
По словам Дубинского, эффективность переговоров зависит от способности обойти препятствия на пути к соглашению. Он отметил, что Дональд Трамп, считающий себя великим переговорщиком, может проявить инициативу в урегулировании вопроса с Зеленским. «Если обойти его не получается, его нужно устранить», – добавил депутат.
Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.