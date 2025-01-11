В Раде назвали Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает «Царьград», депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является основным препятствием для мирного урегулирования на Украине. Россия выразила готовность к переговорам, однако требует вывода войск и изменения статуса Украины.

Выступая на YouTube, Дубинский отметил, что стремление к миру на Украине поддерживается крупнейшими мировыми державами, такими как Китай и Бразилия, а также нейтральной Индией. Он подчеркнул, что США неоднократно выражали готовность к мирным переговорам, а в Европе отсутствует согласие.

По словам Дубинского, эффективность переговоров зависит от способности обойти препятствия на пути к соглашению. Он отметил, что Дональд Трамп, считающий себя великим переговорщиком, может проявить инициативу в урегулировании вопроса с Зеленским. «Если обойти его не получается, его нужно устранить», – добавил депутат.

Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.





