Умеров: Киев на встрече в формате «Рамштайн» представил военную стратегию на 2025 год

Tекст: Вера Басилая

По словам Умерова, среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей. Министр также отметил важность асимметричного ответа «на попытки ВС России добиться превосходства», передает РИА «Новости».

Умеров подчеркнул, что стратегия включает в себя четыре ключевых направления, которые должны помочь Украине в укреплении своей обороны и обеспечении безопасности на фоне продолжающегося конфликта. Он заявил, что данные меры необходимы для поддержания устойчивости и защиты территориальной целостности страны.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии министерства обороны в декабре 2024 года отметил успехи российских войск в освобождении 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год, что подчеркивает важность представленных мер для Киева.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных.