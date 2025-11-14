Сеул настоял на строительстве атомной субмарины на своей территории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Южнокорейские власти ведут переговоры с США о проекте создания атомной подводной лодки, передает ТАСС. Ви Сон Лак заявил, что обсуждения ведутся из предпосылки о строительстве субмарины именно в Республике Корея. Он подчеркнул, что вопрос места строительства с самого начала обсуждался с этой позицией, а предложения по строительству на территории США не рассматривались.

Это заявление прозвучало после сообщения президента США Дональда Трампа, который говорил о возможности постройки подводной лодки на верфи в Филадельфии. В совместной справке подробности о конкретном месте реализации проекта не были указаны, однако южнокорейская сторона выразила однозначное предпочтение своим верфям.

Ви Сон Лак отметил: «Мы нуждаемся в сотрудничестве и можем запросить содействие США. Но на вопрос, где будет построена подводная лодка, ответом будет «в Республике Корея». Ранее, 6 ноября, он назвал предложение инвестировать в американские верфи нереалистичным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея разработала стратегию ведения глобальной морской войны. Пхеньян предупредил о возможном военном ответе на активность США и Южной Кореи. США решили направить в Южную Корею атомную подлодку с ядерным вооружением.