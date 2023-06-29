США решили направить в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением

США впервые за десятилетия решили направить в Южную Корею подлодку с ядерным вооружением

США намерены направить подводную лодку с ядерным вооружением в Республику Корея в «ближайшем будущем» впервые за несколько десятилетий, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на заместителя главы командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотта Плеуса.

По его словам, в ближайшем будущем можно ожидать очередную демонстрацию приверженности расширенному сдерживанию со стороны США в виде захода в порт атомной подводной лодки, вооруженной баллистическими ракетами, передает ТАСС. Визит в порт подобной подводной лодки с ядерным вооружением произойдет впервые за десятилетия.

Ранее о подобных планах сообщала газета The Wall Street Journal. Согласно ее данным, США намерены отправить в Южную Корею «впервые за 40 лет свою крупнейшую» подводную лодку с ядерным вооружением. Речь шла о подлодке класса «Огайо».

Напомним, в апреле представители американской администрации высокого ранга на брифинге, посвященном предстоящей встрече президентов США и Республики Корея Джо Байдена и Юн Сок Еля, анонсировали заходы американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами в Республику Корея, за которыми «будут регулярно следовать другие типы средств, включая бомбардировщики и авианосцы».