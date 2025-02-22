Пхеньян пригрозил ответом на военную активность США и Южной Кореи

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    «Светотерапия может помочь при лечении бессонницы»
    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника» (фото)
    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области
    Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР
    Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    В Белом доме раскрыли ложь о работоспособности Байдена
    Бежавшая в Россию семья из США заявила о краже 5 млн рублей
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

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    22 февраля 2025, 11:03 • Новости дня

    Пхеньян пригрозил ответом на военную активность США и Южной Кореи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Северная Корея готова реагировать на стратегические угрозы со стороны США и Южной Кореи стратегическими средствами, заявило северокорейское Минобороны.

    Северная Корея зафиксировала нарастающую военную активность США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова, следует из заявления северокорейского Минобороны, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает «Интерфакс».

    В нем подчеркивается, что КНДР будет реагировать на стратегические угрозы своими стратегическими средствами. «КНДР будет продолжать ответственные военные действия, направленные на контроль над нестабильной обстановкой в сфере безопасности на Корейском полуострове мощными силами сдерживания», – говорится в документе.

    В заявлении также отмечается, что «провокации США за последние два месяца стали ясным ответом на вопрос о реальных источниках угрозы, препятствующей глобальному миру и безопасности». В качестве примеров приводятся совместные военные учения США с Южной Кореей в районе полуострова и заход американской атомной подводной лодки на южнокорейскую базу в Пусане.

    Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын выразил обеспокоенность по поводу военного дисбаланса на Корейском полуострове из-за союза США, Японии и Республики Корея, а также развернутых в регионе американских ядерных сил.

    Ранее ВВС Южной Кореи и США договорились о проведении совместных учений для укрепления оборонных возможностей в 2023 году.

    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

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    21 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»

    Лихачев показал Путину наконечник «Орешника», выдерживающий солнечные температуры

    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Росатома Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с температурой поверхности Солнца.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину уникальные разработки на выставке в рамках Форума будущих технологий, передает РИА «Новости».

    Среди представленных технологий был показан наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать температуры, сравнимые с поверхностью Солнца.

    Лихачев обратил внимание президента, что наконечник выполнен из термостойкого материала.

    «Температуры ближе к солнечным – где-то к четырем тысячам градусов. И все это выдерживает», – подчеркнул глава Росатома.

    Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий рассказал о боеголовках на системах «Орешник», температура на которых соответствует температуре Солнца.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Британия предлагала послу России оставить пост и запросить убежище

    Посол России Келин рассказал, что Лондон предлагал ему просить убежище

    Британия предлагала послу России оставить пост и запросить убежище
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Британии Андрей Келин рассказал о предложении от местных властей покинуть пост и запросить убежище, что он категорически отверг.

    «Тут мне тоже предлагали уйти со своего поста и запросить убежище в Британии, здесь и такие пробросы были», – отметил Келин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

    Келин уточнил, что такие предложения поступали к нему открыто. Он подчеркнул, что отказался от подобных пробросов и продолжает исполнять свои обязанности.

    Кроме того, посол отметил, что позиция Британии по украинскому конфликту остается неизменной. По его словам, британцы «очень сильно вложились в противостояние с Россией», и любое изменение позиции будет расценено как признание неправоты Лондона.

    Ранее Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

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    21 февраля 2025, 19:05 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о пособнике нацистов Ахраменко

    ФСБ рассекретила архивы о преступлениях изменника Родины Ахраменко

    ФСБ рассекретила документы о пособнике нацистов Ахраменко
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    УФСБ России по Республике Коми рассекретило архивные документы, касающиеся Семена Тихоновича Ахраменко, который был участником карательного фашистского отряда в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ведомства.

    Ахраменко служил в 682-м Восточном батальоне, который вел бои с партизанами и занимался насильственной отправкой советской молодежи на работы в Германию, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, в 1943 году Ахраменко добровольно вступил в гарнизон полиции на оккупированной территории Белорусской ССР и участвовал в боях против партизан. За время службы Ахраменко и его подразделение также занимались ограблением граждан и уничтожением их имущества. В марте 1944 года он вступил в созданный немцами «Союз борьбы против большевизма», клятвенно присягнув на верность Гитлеру.

    Виновность Ахраменко была доказана на суде в 1948 году, где он был признан виновным в измене Родине. Ему было назначено наказание в виде 25 лет исправительно-трудовых работ и последующего ограничения в правах на пять лет. Последний документ в архивном деле датируется 2001 годом и подтверждает обоснованность его осуждения и невозможность реабилитации.

    Ранее ФСБ по Волгоградской области рассекретила архивные материалы о Сталинградской битве, которые проливают свет на разведданные, переданные высшему военному руководству СССР во время сражения.

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    21 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Минюст признал журналистку Агалакову и комика Лирника иноагентами
    Минюст признал журналистку Агалакову и комика Лирника иноагентами
    @ AP Photo/Francois Mori/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову.

    Также иноагентами признаны журналист Илья Азар, блогер Рустем Адагамов, комик, бывший резидент Comedy Club Антон Лирник и писательница Елизавета Александрова-Зорина, передает mk.ru.

    Им вменяются выступления против специальной военной операции, участие в создании и распространении контента для иноагентов, а также распространение фейков о решениях и политике российских властей.



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    21 февраля 2025, 20:56 • Новости дня
    Белый дом объяснил ненужность Зеленского на мирных переговорах по Украине
    Белый дом объяснил ненужность Зеленского на мирных переговорах по Украине
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США заявил, что присутствие Владимира Зеленского в ходе обсуждения мирного урегулирования на Украине не имеет никакого смысла, так как у представителя Киева нет «карт в рукаве» на переговорах с Россией.

    Президент США в интервью радиостанции Fox News заявил, что Владимир Зеленский не является значимой фигурой для участия во встречах, посвященных мирному урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Зеленский ранее присутствовал на переговорах в течение нескольких лет, однако не достиг значительных результатов, передает РИА «Новости».

    «Он (Зеленский) жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим с Саудовской Аравией, пытаясь выступить посредником. Ну он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает (предыдущий президент США Джо Байден). Он был на встречах в течение трех лет – и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно», – заявил глава Белого дома.

    Кроме того, он отметил, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для успешного ведения переговоров с Россией. Он добавил, что наблюдал за действиями украинского лидера в течение многих лет и пришел к выводу о его неспособности вести переговоры эффективно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».

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    21 февраля 2025, 16:56 • Новости дня
    Собянин: Возвращению Renault в Россию «вряд ли что-то светит»

    Собянин усомнился в перспективах возвращения Renault в Россию

    Собянин: Возвращению Renault в Россию «вряд ли что-то светит»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в успешном возвращении компании Renault на российский рынок, комментируя заявление исполнительного директора Renault Луки де Мео о возможности возвращения.

    Компания Renault, возможно, не сможет вновь закрепиться на российском рынке. Как сообщает ТАСС, мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с журналистами выразил скептицизм относительно перспектив французского автопроизводителя. Это стало реакцией на слова исполнительного директора Renault Луки де Мео, который ранее сообщил о возможности возвращения компании в Россию.

    Собянин заявил, что хотя де Мео и допускает возвращение Renault, в реальности шансы компании на успешное возвращение остаются незначительными. «Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», – отметил мэр Москвы.

    Ранее Renault имела производственные площадки в Москве, однако после ухода с российского рынка возникли проблемы с восстановлением прежних позиций.

    Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

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    21 февраля 2025, 14:46 • Новости дня
    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США

    Американист Дробницкий: Расследование воровства денег для Украины послужит пересборке власти в США

    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США
    @ Brandon Bell/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Либеральные силы в США сделали госбюджет своей кормовой базой. В коррупционных схемах участвуют члены обеих партий. Поэтому глава Белого дома Дональд Трамп с помощью таких деятелей, как Илон Маск, запустил полную пересборку американского государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Маск обвинил демократов и республиканцев в коррупции при поддержке Украины.

    «Трамп уничтожает не глубинное государство, а федеральное государство как таковое, прекрасно осознавая, что коррупция и бюрократия от него уже неотделимы. Приход олигархов к власти начался при Клинтоне, и сейчас процесс принял максимально глубокие и запущенные формы. Федеральный госаппарат США стал политической машиной врагов главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Либеральные силы влияют в США на бюджетную политику, экономику, образование, индустрию развлечений. Кланы Обамы, Харрис и другие сделали госаппарат идеологически своим. Более того, как выяснилось, и внешнеполитический истеблишмент играет на внутреннем поле. Например, USAID выделял деньги американским СМИ на борьбу с Трампом и поддержку либерализма, в том числе – в самих Штатах», – напомнил он.

    «Поэтому обвинения Маска против ряда республиканцев неудивительны. Они создали из госбюджета кормовую базу. Чтобы сломать систему, Трамп начал создавать параллельные структуры, вроде департамента эффективности государственного управления США (DOGE)», – указал аналитик. «В итоге с помощью такого инструмента, который, конечно, в ближайшее время будет расширяться, Трамп проведет полную пересборку государства», – резюмировал политолог.

    Ранее миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск объяснил, почему Владимир Зеленский говорит, что получил только половину денег из сумм, выделенных Вашингтоном.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле принесла пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон потратил на поддержку Киева почти 300 млрд долларов. При этом Зеленский уверял, что Украина получила от США около 75 млрд долларов, а куда пошли остальные средства, он не знает.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выражал уверенность в том, что средства осели в карманах «ворья всех мастей» в США и на Украине. По его мнению, даже усилия Маска по расследованию коррупции не принесут результата.

    Также администрация президента США анонсировала расследование деятельности украинского Центра противодействия коррупции на фоне предположений о его вмешательстве в работу судебной системы республики при поддержке чиновников из американской Демпартии.

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    21 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Пасынок главкома ВСУ захотел получить гражданство России

    Приемный сын Сырского заявил о намерении получить российское гражданство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иван Сырский, пасынок Александра Сырского, рассказал о желании стать гражданином России и готовности преодолеть бюрократические преграды для достижения этой цели.

    Иван, проживающий в Австралии, отметил, что сложность процедуры не останавливает его в достижении цели, сообщает aif.ru.

    В интервью он заявил: «Я хочу получить российское гражданство. Сейчас у меня гражданства Австралии и Украины. От украинского, к сожалению, невозможно отказаться. Так что это – как клеймо. Вся проблема в бюрократии. Нужно в Россию отправить документы, сделать запрос, получить ответ. Через консульство это сделать нельзя, только напрямую. Процесс может занять минимум полгода».

    Он также подчеркнул, что для получения гражданства потребуется совершить не менее двух поездок в Россию со всей семьей, что сопряжено с высокими затратами. Иван добавил, что его работа не позволяет ему длительное отсутствие, но несмотря на это, он не намерен оставлять идею получения российского гражданства.

    Кроме того, Иван Сырский заявил о своем намерении с российским флагом участвовать в акции в Австралии, посвященной Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.

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    22 февраля 2025, 00:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области

    Подполье: Удар нанесен по терминалу почты в Коротиче, где находились военные ВСУ

    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где находились военные ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал, что в районе нового терминала «Новой почты» в Коротиче находилось много военных ВСУ, которых привозили на грузовиках. Он добавил, что после удара произошла детонация, которая длилась около пятнадцати минут, передает РИА «Новости».

    До этого Лебедев сообщил, что нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.

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    21 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Союзники Украины в США дали совет Зеленскому, как спасти отношения с Трампом

    Союзники Украины в США сказали Зеленскому принять сделку по минералам ради спасения отношений с Трампом

    Союзники Украины в США дали совет Зеленскому, как спасти отношения с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Союзники Украины в США советуют Владимиру Зеленскому принять предложение о сделке по редкоземельным элементам, предложенной США, чтобы улучшить отношения с президентом Дональдом Трампом и обеспечить американскую поддержку, пишет Politico.

    Союзники Украины в Вашингтоне предлагают Зеленскому спасти отношения с Белым домом, приняв американское предложение по редкоземельным ресурсам, в рамках которого Украине предлагается передать 50% владения месторождениями редкоземельных минералов американским компаниям, передает Politico.

    Критики сделки, включая европейских чиновников, считают ее формой шантажа, особенно в условиях, когда Украина зависит от помощи США. Они указывают, что сделка навязывается Украине как компенсация за уже предоставленную помощь.

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    Тем не менее, некоторые проукраинские республиканцы поддерживают сделку, видя в ней возможность для укрепления долгосрочной безопасности Украины.

    Во время встречи с Трампом, специальный представитель США по Украине Кит Келлог обсудил возможность возобновления сделки, однако детали не были обнародованы. Зеленский после встречи заявил, что Украина готова к заключению инвестиционного и безопасного соглашения с США, но не упомянул редкоземельные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам, публично отказавшись от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

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    22 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул важность текущего момента в противостоянии с коллективным Западом, отметив, что судьба страны зависит от действий каждого военнослужащего.

    Белоусов, выступая с речью в ходе награждения отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда», заявил о наступлении решающего момента для России в противостоянии с коллективным Западом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», – сказал министр, отметив, что «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом.

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    21 февраля 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости добычи лития в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия должна развивать собственную добычу лития и редкоземельных металлов для технологического прогресса, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

    «Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства указал на необходимость увеличения добычи редкоземельных металлов в стране.

    «Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

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    21 февраля 2025, 14:45 • Новости дня
    Сбер предупредил о словах-маркерах телефонных мошенников

    Сбер выявил ключевые слова, используемые мошенниками для провокаций

    Tекст: Мария Иванова

    Сбербанк указал на частые провокации россиян на преступления через слова «вернем украденные деньги», «спасаешь родственников» и «получишь вознаграждение», используемые телефонными мошенниками.

    Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил о распространенных словах-маркерах, которые мошенники используют для провокации граждан на противоправные действия, сообщает ТАСС. Среди них: «вернем украденные деньги», «помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей», «получишь вознаграждение», «спасаешь родственников», «прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников»

    Велигодский подчеркнул важность прекращения разговора с незнакомцами, чтобы не попасть под влияние злоумышленников.

    По словам Велигодского, в преддверии новогодних праздников увеличилось количество нападений на социальные объекты, спровоцированных телефонными мошенниками. Гражданам обещали вернуть деньги за выполнение противоправных действий, таких как поджоги административных зданий или нападения на сотрудников банков.

    Согласно данным Сбербанка, в 2024 году под влиянием мошенников россияне совершили порядка 350 нападений, пик которых пришелся на декабрь. Однако, благодаря совместной работе сотрудников службы безопасности Сбера и правоохранителей, удалось предотвратить дальнейшие преступления и вывести десятки россиян из-под влияния злоумышленников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России выразил готовность пересмотреть и расширить перечень признаков мошенничества в финансовых операциях, чтобы улучшить борьбу с фродом в банковской сфере.

    С октября 2025 года банки России будут обязаны внедрить в свои приложения специальную кнопку для жалоб на мошенников.

    Записи голосов телефонных мошенников будут собирать в новой системе России для их распознавания и блокировки подозрительных действий.

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    21 февраля 2025, 18:36 • Новости дня
    В Белом доме признали, что создали из Зеленского монстра
    В Белом доме признали, что создали из Зеленского монстра
    @ Halil Sagirkaya/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белом доме считают, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес президента Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет Axios со ссылкой на источники, Зеленский получил значительную поддержку от бывшего президента США Джо Байдена и стран НАТО. Согласно мнению источников в Белом доме, это привело к тому, что Зеленский «перегнул палку» в своих действиях. Один из чиновников выразил мнение, что сложившаяся ситуация создала «монстра в лице Зеленского», передает ТАСС.

    По словам этого источника, европейские страны, которые не планируют отправлять войска, якобы дают Зеленскому плохие советы, что усугубляет ситуацию. В дополнение к этому, другой сотрудник администрации США указал на то, что в течение недели Зеленский проявил грубость по отношению к министрам и высокопоставленным лицам США, включая министра финансов, госсекретаря и вице-президента. Он также отметил, что Зеленский позволил себе перейти на личные оскорбления в адрес президента США в СМИ.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил режим Зеленского в поглощении сотен млрд долларов, которые могли бы пойти на развитие нуждающихся стран, в том числе африканских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».

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