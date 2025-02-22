Пхеньян пригрозил ответом на военную активность США и Южной Кореи

Tекст: Валерия Городецкая

Северная Корея зафиксировала нарастающую военную активность США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова, следует из заявления северокорейского Минобороны, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает «Интерфакс».

В нем подчеркивается, что КНДР будет реагировать на стратегические угрозы своими стратегическими средствами. «КНДР будет продолжать ответственные военные действия, направленные на контроль над нестабильной обстановкой в сфере безопасности на Корейском полуострове мощными силами сдерживания», – говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что «провокации США за последние два месяца стали ясным ответом на вопрос о реальных источниках угрозы, препятствующей глобальному миру и безопасности». В качестве примеров приводятся совместные военные учения США с Южной Кореей в районе полуострова и заход американской атомной подводной лодки на южнокорейскую базу в Пусане.

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын выразил обеспокоенность по поводу военного дисбаланса на Корейском полуострове из-за союза США, Японии и Республики Корея, а также развернутых в регионе американских ядерных сил.

Ранее ВВС Южной Кореи и США договорились о проведении совместных учений для укрепления оборонных возможностей в 2023 году.