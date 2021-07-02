Россию ждет триумфальный год на газовом рынке Европы

Цены на газ в Европе этим летом оказались значительно выше, чем прошедшей зимой. Ситуация из ряда вон выходящая, так как обычно все наоборот: зимой цены высокие, а летом – низкие. Стоимость тысячи кубометров газа уже перевалила за 400 долларов. Но и это, вероятно, не предел. А поэтому после провального 2020 года, в этом Газпром ждет целая серия побед.

На спотовом рынке цены на газ в Европе пробили психологический рубеж в 400 долларов за тысячу кубометров. Июльские фьючерсы на газ выросли до 414 долларов сразу после провала украинского аукциона на бронирование дополнительных транзитных мощностей на июль на этой неделе. Никто не хочет прокачивать по украинской трубе газ. По факту, конечно, надежда Украины была и остается на один Газпром. Но и он решил не брать на себя эти дополнительные объемы прокачки.

Впрочем, небольшие допобъемы Газпром все-таки забронировал на другом аукционе 21 июня в объеме 15 млн кубометров сутки. Они пойдут транзитом сверх контрактных объемов в 109 млн кубометров в сутки (40 млрд кубов в год). Так что через Украину пойдет немного больше газа, чем прописано в соглашении. Но дефицит газа в Европе все равно сохраняется.

«Это, конечно, нестандартная ситуация: обычно цены зимой на газ больше, чем летом. А не наоборот», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Еще в апреле-мае рынок жил с ожиданиями, что все эти сложности и дефицит газа уйдут к лету, надо немного подождать. Но в реальности это не произошло. Нехватка газа только усилилась из-за аномальной жары, которая накрыла европейский континент.

Из-за дефицита голубого топлива ажиотажный спрос перекинулся и на «грязный» уголь. Европейцы в одночасье забыли о своей миссии по спасению мира от загрязнений традиционными углеводородами и стали сметать весь уголь с рынка, чтобы жечь его на электростанциях. Цены на уголь тоже достигли рекордного уровня: 29 июня фьючерсный контракт на поставку угля на хабе в Роттердаме достиг 113,5 доллара за тонну. Так дорого уголь не стоил аж с ноября 2011 года. Российские компании наращивают добычу угля, чтобы заработать на растущем спросе в Евросоюзе. Цены на электроэнергию в итоге тоже взлетели до рекордных уровней, что в Восточной Европе, что в Германии и Франции.

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На стоимость газа продолжают давить старые факторы, которые никуда не делись. Газовые хранилища в Европе остаются незаполненными после рекордного опустошения этой продолжительной и морозной зимой. В Азии сохраняются высокие газовые цены, из-за чего весь СПГ по-прежнему идет туда, оставляя Европу без сжиженного газа.

Наконец, Газпром продолжает реализовывать свою стратегию и не выполняет все заявки европейцев на дополнительные объемы. «Тем самым Газпром стимулирует европейцев без лишней нервотрепки выдать «Северному потоку – 2» все необходимые сертификаты и разрешение на ввод в эксплуатацию», – считает Игорь Юшков. Потому что как только заработает хотя бы первая нитка нового газопровода, что может произойти в конце августа – начале сентября, Газпром с удовольствием зальет всю Европу газом, идущим по этой трубе, считает эксперт. Многие европейцы этого очень ждут, потому что приток «новой крови» на рынок обещает падение взлетевших цен на споте и возможность успеть закачать необходимые объемы газа в подземные хранилища.

Для европейцев ситуация нервозная с точки зрения подготовки к отопительному сезону, говорит Юшков. С одной стороны, закачивать сейчас газ по 400 долларов в подземные хранилища может оказаться невыгодным. Потому что есть риск, что выбирать газ из ПХГ зимой в отопительный сезон придется по более низкой цене. Это прямые потери, к которым стоит прибавить расходы на обслуживание ПХГ.

С другой стороны, ждать падения цен и только тогда закачивать газ в ПХГ тоже рискованно – можно просто не успеть закачать в хранилища необходимый объем для спокойного прохождения отопительного сезона, отмечает эксперт ФНЭБ. Поэтому спрос на газ не спадает – нужно и текущий высокий спрос удовлетворить, и в «резервы» отправить.

В этом году на стороне Газпрома и «Северного потока – 2» сама природа. Столь благоприятные условия для голубого топлива запустила сначала аномальная морозная зима, а потом подтолкнула к рекордному росту цен летом аномальная жара. Именно жара является главным дополнительным фактором взлета цен на споте. Вдобавок в июле у Газпрома намечены плановые ремонты экспортных газопроводов: с 6 по 10 июля остановят «Ямал – Европа», через который в сутки проходит около 100 млн кубометров, а с 13 по 23 июля – плановый ремонт на «Северном потоке – 1», через который идет 170 млн кубометров газа в сутки. Учитывая острую нехватку газа – это, конечно, тоже сильный фактор для роста цен.

Впереди традиционно самый жаркий летний месяц – июль, и еще неизвестно, что природа учудит с погодой в августе. Поэтому Юшков не исключает, что стоимость газа в Европе может вполне еще вырасти и до 450 долларов за баррель, как в лучшие годы эпохи дорогой нефти. При сохранении всех имеющихся факторов. Но предпосылок для падения спроса на СПГ в Азии не видно.

Не исключено, что

столь непростая ситуация в Европе с газом поможет не только достроить и запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Она может помочь также газопроводу «Северный поток – 1», а именно: его отводу по суше – газопроводу Opal,

считает Игорь Юшков.

Газпром может использовать Opal только в половину мощности, что снижает прокачку по «Северному потоку – 1». Причем европейцы в свое время дали Opal исключение из таких норм Третьего энергопакета ЕС, но вмешалась Польша, которая нашла юридическую лазейку приостановить разрешение на работу газопровода на полную мощность. Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор. Юшков не исключает, что дефицит газа в Европе поможет суду вынести справедливое решение в пользу Газпрома и самих европейских потребителей, а именно: разрешит газопроводу Opal работать на полную мощность.

Если такое решение вынести одновременно с запуском первой нитки «Северного потока – 2», то Европа получит много дополнительного газа из России. Ни один альтернативный поставщик газа в Европу не может, в отличие от Газпрома, нарастить объемы поставок. Ни Норвегия, ни Алжир, ни поставщики СПГ.

В противном случае, как только заработает первая нитка «Северного потока – 2», прокачка через «Северный поток – 1» сократится. А ведь европейцам нужно больше газа.

Наконец, отмечает Юшков, не стоит забывать, что в этом году газ начинает поступать в Европу и по второй нитке газопровода «Турецкий поток». Это тоже дополнительный объем дефицитного ныне топлива. Вторая нитка трубы сможет поставлять газ в австрийский Баумгартен. Сюда приходит весь российский газ по разным маршрутам, и здесь его могут купить любые европейские потребители.

«Как только «Северный поток – 2» получит все необходимые документы для работы, Газпром зальет Европу газом. Он уйдет от тактики зарабатывания на высоких ценах и перейдет к тактике зарабатывания на объемах. В итоге Газпром сможет поставить рекорд по объемам поставок

и продать в этом году более 200 млрд кубометров, хотя прогнозировал поставить всего 183 млрд кубов. 2021 год может оказаться сверхуспешным для Газпрома», – говорит Юшков.

Это в дополнение к тому, что «Турецкий поток» заработает в этом году на полную мощность, а «Северный поток – 2» и достроят, и введут в эксплуатацию, несмотря на ворох помех. И есть шанс, наконец, простимулировать европейцев принять окончательное положительное судебное решение по «Северному потоку – 1» и его ответвлению – Opal.

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