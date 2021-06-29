Жара выявила новую уязвимость Европы

Европа ставит рекорды по ценам на электроэнергию, которые в моменте достигали сумасшедших 100 долларов за мегаватт в час. Однако к таким последствиям привела не только аномальная жара, но и другие факторы. Так, для Германии боком обернулась ее ставка на «зеленую» энергетику, а Прибалтика в полной мере ощутила значимость партнерства с восточными соседями.

Аномальная жара привела к резкому росту цен на электроэнергию в Прибалтике и Восточной Европе, где в некоторых странах спотовые цены в моменте превышали рекордную отметку в 100 евро за мегаватт в час, сообщает «Коммерсант».

По данным биржи Nord Pool, средняя цена в Литве за неделю с 21 по 27 июня выросла почти на треть с начала месяца – до 85,5 евро за мегаватт в час. Это максимальный уровень цен для страны за последние шесть лет с осени 2015 года. В Эстонии средняя недельная спотовая цена выросла почти на четверть – до 76,15 евро за мегаватт в час, в Латвии – на 37%, до 85,5 евро. В моменте цены во всех трех странах превышали 100 евро.

В Польше цены на неделе превышали 88 евро, в Чехии был установлен ценовой рекорд в 106 евро в пиковые часы 24 июня, в Венгрии спотовые цены также превышали 100 евро. Даже в Германии цены достигли тринадцатилетних максимумов, а во Франции – трехлетних.

Спрос на электроэнергию резко вырос из-за аномальной жары и использования кондиционеров. При этом Прибалтика зависит от импортной электроэнергии, нарастить поставки из России через Латвию она не смогла из-за планового ремонта сетевой инфраструктуры Прибалтики. Никакой подоплеки в ремонте нет, его планируют задолго до того, как становится известно об аномальной погоде.

Подкачала и возобновляемая энергетика – слабый ветер снизил генерацию. Наконец, подскочили цены на газ из-за его дефицита в Европе. Его нехватка связана с низкими запасами газа в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, который оставил Европу с носом, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам. В итоге цены выросли настолько, что многие перешли на угольную генерацию, которая оказалась дешевле даже несмотря на необходимость теперь больше платить за выбросы в атмосферу.

Кроме того, когда электроэнергии не хватает, подключаются все оставшиеся «грязные» ТЭС – например, работающие на сланце ТЭС в Эстонии или на угле в Польше.

Вся эта история является поучительной для Европы. Во-первых, она указывает на уязвимость энергосистемы Прибалтики в случае отказа от импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Во-вторых, она высвечивает оборотную сторону медали крена Евросоюза в сторону увеличения доли возобновляемой энергетики – солнечной и ветряной генерации.

Наконец, показывает ту цену, которую промышленные потребители и простые граждане еврозоны вынуждены платить за искусственный переход ЕС на «зеленую» энергетику. Потому что удорожание генерации на традиционных углеводородах произошло также по причине значительного роста стоимости выбросов.

Что касается Прибалтики, то она зависима от импорта электроэнергии, поэтому для них вся эта ситуация особенно неприятна. «Положение Прибалтики в аномальную жару мог бы улучшить рост импорта из России или с белорусской АЭС», – говорит заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. Последнее изначально было под вопросом из-за политических соображений. А в текущей ситуации, когда ЕС ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии, просить помощи прибалтийские элиты тем более не могут.

А вот российской электроэнергией прибалты постоянно пользуются. Это возможно благодаря объединенным еще в советские годы энергосистемам в рамках так называемого энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Ее суть – во взаимопомощи стран друг другу.

«В отличие от энергодефицитной Прибалтики, у России есть большой запас резервных мощностей тепловой генерации и есть возможность увеличить выработку электроэнергии на атомных электростанциях. Поэтому Россия могла бы поставить необходимое количество электроэнергии Прибалтике», – говорит Кондратьев.

Если ситуация пойдет по плохому сценарию, что страны Балтии могут обратиться к России за аварийной помощью. «Проблема аварийной помощи в том, что она намного дороже покупки электроэнергии по обычным коммерческим контрактам. Однако учитывая большой ценовой разрыв между Россией и Европой, аварийная электроэнергия может оказаться даже не такой высокой, как сейчас в ЕС», – говорит эксперт.

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В целом Прибалтика удобно расположилась, ведь она может выбирать между двумя энергосистемами – более дорогой европейской и более дешевой российской. Однако отстоять эту привилегию прибалты не смогли. Власти стран Балтии хотят выйти из энергокольца БРЭЛЛ, то есть отсоединиться от энергосистемы России, что ставит крест на покупке более дешевой российской электроэнергии. Текущая история, когда российская электроэнергия оказалась вне зоны доступа из-за ремонта, показывает, что случится с прибалтийской энергосистемой при выходе из БРЭЛЛ – цены вырастут.

Что касается проблем от увеличения доли ВИЭ в энергобалансе, то это хорошо видно на примере Германии. В последние годы Берлин сделал ставку на выравнивание пиковых нагрузок за счет возобновляемой энергетики. «График выработки электроэнергии на солнечных электростанциях хорошо совпадает с графиком нагрузки на сети. Ночью спроса нет, и солнечная генерация дает ноль. В дневные и вечерние часы выработка максимальная. Сейчас солнечная и ветряная генерация уступает в Германии только углю. Но это приводит к необходимости иметь большой объем резервных мощностей, чтобы покрыть рост спроса. Это и приводит к росту цен на электроэнергию. И наоборот, когда потребление сильно падает, резко вниз уходят и цены», – поясняет Сергей Кондратьев.

По его словам, схожая ситуация наблюдалась в Техасе в период очень холодной зимы. Здесь тоже резко выросла стоимость электроэнергии именно потому, что Техас был сильно зависим от выработки ВИЭ, но из-за аномальных погодных условий произошла остановка ВИЭ.

«Высокая доля ВИЭ будет приводить к очень сильной волатильности цен в Европе. Цены на электроэнергию будут либо очень высокими, либо очень низкими. Это плохо как для промышленности, так и для потребителей, и собственно для генераторов. Прогнозировать что-то на таком рынке просто невозможно»,

– говорит Кондратьев.

Выход из такой западни есть. У Прибалтики он самый простой и дешевый – просто сохранить перетоки с Россией и Белоруссией, которые бы стабилизировали цены. «Россия действительно могла бы выступать как минимум балансирующим поставщиком в случае резкого сокращения предложения электроэнергии. Россия могла бы выступать важным поставщиком и хеджировать риски при росте спроса», – говорит Кондратьев. Однако Прибалтика пойдет по сложному пути.

Выхода два, говорит эксперт, это создание резервируемой генерации и доплата населению за то, чтобы оно меньше включало свет в часы-пик. Первое – дорогое удовольствие, а второе явно не улучшает качество жизни потребителей, на что согласятся немногие. Наконец, удорожанию электроэнергии способствовал также рост стоимости выбросов за счет грязной энергетики, от которой никто не в состоянии отказаться без того, чтобы не вернуться в прошлый век. Все это цена, которую приходится платить за искусственный переход от углеродного века.

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