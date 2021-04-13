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Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей

13 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Прибалтика протестировала энергетическую нищету

Прибалтика полностью отказалась от электроэнергии из России на пару дней Виктор Драчев/ТАСС
Прибалтика выяснила, как ее население будет жить без созданного в Советском Союзе энергетического кольца БРЭЛЛ. Отказ от электричества из России и Белоруссии приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей до европейского уровня, в то время как зарплаты до него в Прибалтике ощутимо не дотягивают. Да и в случае аварий в энергосистеме обратиться за помощью к восточным соседям уже не получится. Подробности...
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    Прибалтика протестировала энергетическую нищету

    Прибалтика полностью отказалась от электроэнергии из России на пару дней    13 апреля 2021, 11:30
    Фото: Виктор Драчев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Прибалтика выяснила, как ее население будет жить без созданного в Советском Союзе энергетического кольца БРЭЛЛ. Отказ от электричества из России и Белоруссии приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей до европейского уровня, в то время как зарплаты до него в Прибалтике ощутимо не дотягивают. Да и в случае аварий в энергосистеме обратиться за помощью к восточным соседям уже не получится.

    Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России. Пока это произошло во время недолгих испытаний выхода из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), что планируется сделать к 2025 году. Цель Прибалтики – разорвать связи с советской энергосистемой и объединиться с европейской якобы ради энергетической безопасности.

    В рамках теста Латвия прекратила коммерческий импорт электроэнергии из России на два дня (8 и 11 апреля) путем отключения ЛЭП с Белоруссией, передает «Коммерсант».

    Вообще, такие испытания проводят для того, чтобы проверить техническую готовность энергосистемы работать в новом режиме, выявить ее уязвимые места, предотвратить ЧП и блэкауты. Все прошло благополучно. Правда, тестирование было очень коротким. К тому же для этого было выбрано самое благоприятное время для энергосистемы – зима уже закончена, а лето еще не началось. Нужны более долгие испытания системы и в более экстремальных условиях, пусть и виртуальных.

    Но эти тесты неожиданно показали то, что дискредитирует весь этот план по выходу Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ. Они на практике доказали экономическую невыгодность таких трансформаций.

    Так, в Литве спотовые цены на электроэнергию в дни испытаний выросли на 8,5% из-за экспорта из Швеции и Польши. Тогда как в России (в центре и на Урале) стоимость энергии, наоборот, в эти дни упала на 1-3%.

    «Рост цен произошел в самый благоприятный для энергосистемы весенний день, когда зимних пиков уже нет, а летних пиков из-за кондиционирования еще нет. Когда Прибалтика полностью отключится от энергокольца БРЭЛЛ, рост цен может быть более существенным – минимум на 10-15%»,

    – поясняет старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» (ФИЭФ) Сергей Кондратьев.

    Вот только для политических элит Прибалтики экономические доводы вряд ли станут аргументом для того, чтобы отказаться от отключения от БРЭЛЛ, считает Сергей Кондратьев. Например, показательна история с СПГ-терминалом в Клайпеде, который построен на кредитные средства для того, чтобы литовцы могли покупать более дорогой газ, чем у Газпрома.

    Более того, такие испытания говорят о реальной готовности стран Балтии выйти из БРЭЛЛ, в чем у отраслевых экспертов были обоснованные сомнения.

    Что энергокольцо БРЭЛЛ дает Прибалтике? Перетоки более дешевой электроэнергии из Белоруссии и Центральной России.

    В европейской части России цена на энергию составляет 30-35 долларов за мегаватт-час (включая плату за мощности), а на скандинавском спотовом рынке Nord Pool цены выше – 35-50 долларов за мегаватт-час в последние годы, отмечает эксперт.

    Более того, импорт электроэнергии из России и Белоруссии обеспечивает не только стабильность, но и плавность цен. «В странах Скандинавии высокая доля генерации зависит от погодных условий – ветряки и гидроэлектростанции. Поэтому динамика цен в Прибалтике станет более волатильной, так как станет сильно зависеть от температуры в Скандинавии, водности рек, наличия или отсутствия ветра», – поясняет эксперт ФИЭФ.

    Созданное в советские годы энергокольцо БРЭЛЛ обеспечивает не только более низкие цены на оптовом рынке, но и техническую стабильность энергосистем Прибалтики. Это важно даже после того, как проложены энергокабели, связывающие энергосистемы стран Балтии с Финляндией, Швецией и Польшей. «По-прежнему для их стабильной работы критически важно наличие ЛЭП с Россией и Белоруссией. Например, для поддержания на заданном уровне частоты, обеспечения качества энергоснабжения. Без энергокольца БРЭЛЛ местным системным операторам будет гораздо сложнее поддерживать эти параметры», – поясняет Кондратьев.

    Это однозначно повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций в Прибалтике. После демонтажа ЛЭП даже при всем желании Минск и Москва не смогут помочь прибалтам в случае проблем, как, например, помогали этой зимой Украине.

    Без экспорта электроэнергии из России и Белоруссии украинская энергосистема вряд ли пережила бы столь холодную зиму в условиях дефицита угля для ТЭС.

    Население прибалтийских стран станет заложником ситуации. Оно и так сейчас платит дорого за свет, а после 2025 года счета за коммунальные услуги обещают вырасти до европейского уровня.

    По словам эксперта, оптовые цены на электроэнергию в Литве и Латвии уже и так находятся на уровне, а чаще даже выше, чем в Западной Европе. Потому что эти страны энергодефицитны, и им приходится покупать импортную электроэнергию. Ценообразование происходит на основе цен на скандинавском спотовом хабе Nord Pool, плюс затраты на логистику.

    Другое дело, что для конечных потребителей, особенно для населения, стоимость была ниже, чем для немцев или французов (из-за разницы тарифов и налоговых систем). «Однако с такой политикой прибалтийских властей цены для конечных потребителей – населения и промышленности – могут достаточно быстро сравняться с западноевропейскими. При этом уровень доходов Латвии и Литвы очень далек от Германии и Франции, а скорее близок к Белоруссии. Поэтому население заметит удорожание электроэнергии. Разговоры об энергетической нищете могут стать реальностью в Прибалтике», – говорит Кондратьев. Это лишь усилит отток трудоспособного населения из Прибалтики, которая окончательно станет пристанищем для более нищих мигрантов.  

    Что касается промышленности, то в странах Балтии уже практически не осталось крупных энергоемких заводов. Однако имеются производители удобрений, НПЗ, железные дороги, операционные расходы которых явно вырастут. Кто из них выживет – большой вопрос. А вот железные дороги и общественный транспорт естественно переложит рост расходов на самих прибалтов. Точно так же поступит и ретейл. 

    «Впрочем, для прибалтийских коммерческих компаний удорожание электроэнергии будет лишь одним из факторов ухудшения финансового положения и ухода с рынка. Основным фактором является разрыв отношений с Россией, а теперь еще и с Белоруссией», – говорит Кондратьев. Минск, например, уже начал переводить перевалку своих нефтепродуктов с литовских в российские порты. И эта же участь, судя по всему, ждет и белорусские удобрения.

    Что касается России, то выход Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ для нее не критичен, российская энергосистема легко обойдется без перетоков внутри энергокольца, уверен Кондратьев. Для России энергосистема Прибалтики – капля в океане. Изначально уязвимой точкой могла стать Калининградская область, однако Россия решила эту проблему еще несколько лет назад, введя необходимые мощности. «В Калининградской области имеются мощности многократного резервирования. Например, есть мощности, которые работают на угле и не зависят от транзита газа через Литву. Есть возможности поставок СПГ. Поэтому никакой угрозы для энергосистемы региона нет. А энергосистему европейской части России это практически не заденет», – заключает собеседник. 


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