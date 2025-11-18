Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа

Путин: Новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», – сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, «Сталинград» будет символом таланта и созидательной силы российского народа. Президент выразил уверенность, что судно будет достойно носить свое имя.

«Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», – сказал он.

Путин также отметил, что Россия – единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов.

Он добавил, что несмотря на текущие сложности, Россия продолжит наращивать возможности ледокольного флота и развивать судостроение.

Президент обратил внимание, что строительство атомных ледоколов в России ведется исключительно на основе отечественных технологий.

Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

В марте Путин заявил о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.