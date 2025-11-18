Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград»

105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.3 комментария
Песков анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград»
Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» проекта 22220, который станет седьмым судном этого типа для российского флота, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Петербурге, передает ТАСС.
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции, участие в нем также примут главы «Росатома» Алексей Лихачев и Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин выступит на церемонии. По его словам, «президент примет участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола «Сталинград». Это будет в режиме видеоконференции, [судно] закладывается на Балтийском заводе».
«Сталинград» станет седьмым универсальным атомным ледоколом проекта 22220, который в будущем пополнит атомный флот России. Новое судно строится по заказу «Росатома» и должно усилить возможности России по работе на Севморпути.
Ранее Путин заявил о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.
Также Путин подчеркнул, что развитие арктических ледоколов и укрепление безопасности морских рубежей сейчас является одной из важнейших задач судостроительной отрасли России.