Дмитриев в Рождество напомнил о духовных ценностях в мире
Дмитриев в православное Рождество заявил о важной роли милосердия
В православное Рождество глава РФПИ напомнил о важности милосердия и духовных ценностей, отметив, что миром управляют не только сила и власть.
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в православное Рождество заявил, что миром управляют не только сила и власть, передает РИА «Новости».
«Напоминание в православное Рождество: миром правят не только сила и власть. Мы верим, что им управляет Христос Спаситель: милосердием, добротой, миром и мудростью», – написал Дмитриев в саоем микроблоге.
Такжеже он выразил пожелание, чтобы этот день принес свет в каждый дом и умиротворение в каждое сердце.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Кириенко принял участие в исполнении желаний детей в Донецке в рамках акции «Елка желаний».
Патриарх Кирилл напомнил о понятии «изменник Родины» и юридических последствиях такого статуса.
Владимир Путин посетил храм в Московской области на Рождество и поздравил военнослужащих и их семьи, отметив особую миссию российских воинов по защите Отечества.