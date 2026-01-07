Дмитриев в православное Рождество заявил о важной роли милосердия

Tекст: Денис Тельманов

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в православное Рождество заявил, что миром управляют не только сила и власть, передает РИА «Новости».

«Напоминание в православное Рождество: миром правят не только сила и власть. Мы верим, что им управляет Христос Спаситель: милосердием, добротой, миром и мудростью», – написал Дмитриев в саоем микроблоге.

Такжеже он выразил пожелание, чтобы этот день принес свет в каждый дом и умиротворение в каждое сердце.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Кириенко принял участие в исполнении желаний детей в Донецке в рамках акции «Елка желаний».

Патриарх Кирилл напомнил о понятии «изменник Родины» и юридических последствиях такого статуса.

Владимир Путин посетил храм в Московской области на Рождество и поздравил военнослужащих и их семьи, отметив особую миссию российских воинов по защите Отечества.