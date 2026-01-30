  • Новость часаКремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля
    Прибалты и финны наживаются на «бескорыстной помощи» Украине
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    Российские войска освободили Бересток в ДНР, запорожские Терноватое и Речное
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    30 января 2026, 12:42 • Новости дня

    Политик Мема осудил планы Каллас по новым санкциям против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема* резко осудил инициативу главы евродипломатии Каи Каллас по подготовке 20-го пакета санкций против России, заявив о вреде таких мер для интересов Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас продолжает продвигать новые антироссийские санкции, несмотря на призывы к дипломатии, написал Мема* в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, Каллас активно работает с Еврокомиссией над внедрением и усилением мер против России там, где это возможно.

    «В момент, когда необходимы дипломатия, диалог и больше усилий для достижения мира, Каллас продолжает проявлять антидипломатичность и действовать против интересов Европейского союза», – подчеркнул Мема в своем заявлении.

    Он добавил, что Евросоюз применяет двойные стандарты и игнорирует защиту международного права на фоне того, как США и Израиль, по его мнению, выступают международными агрессорами.

    Армандо Мема напомнил, что Каллас намерена представить двадцатый пакет санкций против России к 24 февраля. Политик раскритиковал такие шаги, отметив, что они не способствуют миру и идут вразрез с долгосрочными интересами ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в числе мер 20-го пакета санкций ЕС против России обсуждается вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения экспорта удобрений.

    Венгрия отказалась поддерживать включение российских энергоресурсов в новый пакет санкций.

    Москва считает западные санкции незаконными и неприемлемыми.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    29 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза.

    Губерниев подчеркнул, что будет поддерживать Россию и российский спорт вне зависимости от санкционных ограничений.

    «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за Российский Спорт!» – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Совет ЕС опубликовал решение о введении санкций против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова и Сергея Полунина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    29 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Politico: Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа должна научиться говорить на языке силы, чтобы выстоять в условиях нарастающего соперничества великих держав, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

    «Мы сможем реализовать свои идеи в мире только тогда, когда сами научимся говорить на языке силовой политики, когда сами станем европейской державой», – подчеркнул Мерц в выступлении в Бундестаге в четверг, сообщает Politico.

    Мерц отметил, что будущее Европы зависит от ее способности принять логику жесткой военной и экономической силы, чтобы сохранить свой статус силы демократии на мировой арене. Он назвал Евросоюз «нормативной альтернативой империализму и автократии» и добавил, что Европе есть что предложить партнерам во всем мире не только в экономическом, но и в ценностном смысле.

    Канцлер также осудил высказывание президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО якобы не участвовали на передовой в Афганистане, напомнив, что за почти двадцатилетнюю миссию в этой стране погибли 59 немецких военных. «Мы не позволим приуменьшать значение этой миссии», – подчеркнул Мерц. Он обратился к немецким военным: «Ваша служба была и остается ценной».

    Несмотря на зависимость Германии от военной поддержки США, Мерц призвал к сохранению трансатлантического альянса и предостерег от необдуманных шагов, которые могут поставить под угрозу сложившиеся союзы. В то же время он подчеркнул, что Германия должна стать более самостоятельной в вопросах обороны, и пообещал создать сильнейшую обычную армию в Европе.

    В прошлом году власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 18:32 • Новости дня
    Глава МИД Польши предложил создать европейский легион быстрого реагирования

    Сикорский предложил создать европейский легион быстрого реагирования из стран ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский высказал идею формирования бригады быстрого реагирования в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и стран-кандидатов.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Евросоюзе так называемый европейский легион. Он отметил, что речь идет о формировании подразделения в виде бригады, в которую смогут входить военнослужащие как стран-членов ЕС, так и стран-кандидатов, пишет ТАСС.

    Сикорский пояснил, что для подобной бригады должны быть прописаны правила использования оружия, а политическое управление осуществлялось бы Советом ЕС по иностранным делам. По его словам, подобная структура сможет реагировать на угрозы, включая терроризм в Северной Африке.

    Глава польского МИД добавил, что идея создания федеративной армии Евросоюза, по его мнению, нереалистична. Напомним, что еще в ноябре 2023 года Жозеп Боррель, занимавший пост главы дипломатической службы ЕС, объявил, что силы быстрого реагирования Евросоюза численностью 5 тыс. человек будут полностью готовы к 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу говорить на языке силы. Однако председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против инициативы по формированию европейской армии и подчеркнул важность альянса с США.

    До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону.


    29 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Нидерланды поставили жесткие условия по включению Украины в ЕС

    Нидерланды заявили о необходимости выполнения Украиной всех критериев для ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды заявили о неизменности своей позиции по отношению к европейским стандартам для Украины, но выразили готовность помочь в их достижении.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил перед началом совещания глав МИД Евросоюза заявил, что его страна настаивает на соблюдении Копенгагенских критериев для вступления Украины в ЕС, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Нидерланды всегда придерживались строгой, но справедливой линии, и готовы оказывать поддержку тем, кто стремится соответствовать европейским стандартам.

    Ван Вил отметил, что выполнение критериев должно оставаться первостепенным условием для получения Украиной полноправного членства. Он добавил, что сейчас ожидаются предложения Еврокомиссии о возможных путях совмещения перспективы вступления Украины с соблюдением упорядоченного процесса интеграции.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступил против отправки денег Киеву и вступления Украины в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры в этом году активизируют попытки использовать тему вступления Украины в Евросоюз в своих карьерных интересах, но о реальном членстве не идет и речи.


    29 января 2026, 16:18 • Новости дня
    RTL сообщил о росте популярности военных групп подростков в Нидерландах

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нидерландах появились неформальные молодежные организации, где подростки тренируются с копиями оружия и координируются через соцсети.

    Телеканал RTL Nieuws сообщил о появлении в Нидерландах неформальных «военных молодежных групп», в которые вступают подростки в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет.

    Участники таких объединений надевают камуфляж, проходят отбор, называют своих лидеров командирами и проводят тренировки с реалистичными муляжами оружия.

    По информации канала, по меньшей мере шесть таких групп созданы в разных регионах страны, большинство из них возникли в 2022–2023 годах. В этих организациях состоит свыше ста активных участников, а их деятельность в соцсетях привлекает внимание тысяч подписчиков.

    В закрытых чатах подростки обмениваются информацией о тренировках и договариваются о передаче муляжей.

    В интернете опубликованы ролики, где подростки штурмуют заброшенные здания, используют дымовые шашки и отрабатывают задержания. В ряде муниципалитетов к ним применялись штрафы за ношение имитаций оружия и проникновение на закрытые территории.

    Полиция подчеркивает, что ношение копий оружия в общественных местах запрещено, и в случае поступления сообщений о таких предметах возможна реакция с применением настоящего оружия, что может привести к опасным инцидентам.

    Муниципальные власти отмечают, что подобная активность вызывает страх среди прохожих и может привести к путанице рядом с военными полигонами.

    Сами подростки заявляют: «Мы занимаемся этим как хобби или потому, что нам интересны военные навыки». Некоторые из них рассматривают участие в группах как подготовку к возможной службе в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейский застрелил 17-летнего подростка в пригороде Парижа, что вызвало массовые беспорядки по всей Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении запрета на использование социальных сетей подростками младше пятнадцати лет и на продажу им холодного оружия после нападения школьника с ножом на сотрудницу школы.

    В Европе выросла доля несовершеннолетних среди задержанных и обвиняемых по делам о терроризме, а также усилилась интернет-радикализация молодежи.

    29 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Захарова назвала новые санкции ЕС против россиян травлей и сегрегацией

    Захарова назвала санкции ЕС против россиян травлей и идеологической селекцией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, отметив их дискриминационный характер.

    Новые санкции Евросоюза против российских журналистов и артистов являются проявлением сегрегации и травлей инакомыслия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. Она подчеркнула: «Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия».

    Санкции, введенные ЕС, предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза для фигурантов новых списков, а также блокировку любых финансовых активов в европейских банках, если такие средства будут найдены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Евросоюз ввел санкции против тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова (псевдоним – Рома Жиган) и Сергея Полунина с запретом на въезд и заморозкой активов. Москва назвала западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    До этого в ООН отметили, что односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с населением свыше двух млрд человек и считаются неправомерными с точки зрения международного права.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям.


    29 января 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия обещала заблокировать запрет на нефть и газ из России

    Венгрия отказалась поддержать будущие санкции ЕС против российской нефти и газа

    Венгрия обещала заблокировать запрет на нефть и газ из России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на включение энергоресурсов из России в новый пакет санкций Евросоюза.

    Венгрия не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после совещания с коллегами из ЕС в Брюсселе. По словам министра, Будапешт выступает категорически против включения подобных ограничений, отмечает ТАСС.

    Сийярто также рассказал, что глава украинского МИД Андрей Сибига на встрече призывал ввести дополнительные санкции против России в сфере энергетики. Венгерские власти считают эти меры неприемлемыми и опасными для экономики страны.

    «Мы не согласимся немедленно запретить поставки дешевой российской нефти и природного газа с помощью пакета санкций в феврале», – подчеркнул Сийярто, общаясь с венгерскими журналистами. Его выступление транслировал телеканал М1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Позже Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить решение в Суде ЕС и планируют добиваться его отмены. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ограничения против России приводят к смертельным последствиям для населения западных стран в зимний период.

    30 января 2026, 03:31 • Новости дня
    ЕС не исключил запрета на морские сервисы в 20-м пакете санкций против России

    Каллас: Пакет санкций ЕС против России может включать запрет на морские сервисы

    Tекст: Антон Антонов

    В числе рассматриваемых мер 20-го пакета санкций ЕС против России обсуждается вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Каллас отметила, что в числе обсуждаемых мер фигурируют «полный запрет на морские сервисы, а также вопросы по энергетике, энергетическим санкциям и различным удобрениям», передает РИА «Новости».

    По ее словам, эти предложения находятся на рассмотрении, и работа над деталями продолжается. «Я не могу сказать, что у нас уже есть соглашение – иначе мы бы уже объявили, что соглашение есть – но сегодня у нас было много обсуждений, и теперь мы продолжаем работу над этим», – заявила Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза. Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    30 января 2026, 02:20 • Новости дня
    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве

    Глава департамента МИД Масленников: Пересмотр представленности ЕС не планируется

    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не рассматривает создание новых форматов представительства Евросоюза в Москве, сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Масленникову был задан вопрос о возможности пересмотра формата дипломатического присутствия ЕС в Москве. По его словам, Россия строит отношения с иностранными государствами и организациями на прагматичной и взаимовыгодной основе, в отличие от западных стран, которые, по мнению дипломата, с 2014 года разрушают сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что Москва будет и дальше выстраивать отношения с Евросоюзом, исходя из собственных интересов. Он отметил, что российская сторона «не рассматривает каких-либо экзотических или нестандартных вариантов дипломатической представленности ЕС». Дипломат добавил, что после принятия Лиссабонского договора в 2007 году роль председательствующей страны в ЕС стала менее значимой.

    В настоящее время послом Евросоюза в России является француз Ролан Галараг, который занял этот пост с 27 сентября 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Нидерландов уведомил посольство России о введении новых ограничений на передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза. Мария Захарова заявила, что Евросоюз и Британия намерены создать в Европе систему, враждебную интересам России.

    30 января 2026, 03:58 • Новости дня
    В МИД предрекли требование ЕС к Армении поддержать антироссийский курс

    Глава департамента МИД Масленников: ЕС призовет Армению к антироссийскому курсу

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС со временем потребует от Армении политической солидарности с антироссийским курсом Брюсселя при продвижении евроинтеграции, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    «На определенном этапе от любой страны-кандидата Брюссель начинает требовать полной солидарности со своей внешнеполитической линией, которая на сегодняшний день носит откровенно антироссийский характер», – приводит слова Масленникова ТАСС.

    Масленников выразил надежду, что власти Армении осознают, что выполнение всех требований Евросоюза не гарантирует членства в сообществе.

    В качестве примера он привел ситуацию с Западными Балканами, где такие страны, как Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия, уже десятки лет ожидают вступления в ЕС, выполняя непопулярные требования, однако, по его словам, так и не приближаются к исполнению своей «евромечты».

    Масленников также отметил, что членство в Евросоюзе не гарантирует странам-кандидатам процветания, приводя в пример государства Прибалтики, экономические и демографические показатели которых, по его словам, «мягко говоря, не впечатляют», несмотря на 20-летнее пребывание в ЕС.

    Форсированное сближение Армении с Евросоюзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве, заявил Масленников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза. Лавров также выразил обеспокоенность преследованием пророссийских политиков в Армении.

    29 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Главы МИД ЕС одобрили санкции против Ирана

    Reuters: Главы МИД ЕС одобрили санкции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый пакет санкций против Ирана, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов евроблока.

    Ограничения затронули как физических лиц, так и компании, связанные с поддержкой протестов и взаимодействием с Россией, сообщает Reuters, передает РИА «Новости».

    В сообщении агентства подчеркивается, что санкции стали реакцией на продолжающиеся беспорядки в Иране и активную поддержку Тегераном политики России.

    Напомним, в ходе массовых беспорядков в Иране были ранены свыше 3,7 тыс. человек, а также повреждены сотни школ, мечетей и автомобилей полиции.

    На севере Ирана в провинции Гилян задержали 50 предполагаемых организаторов беспорядков, а общее число арестованных протестующих превысило 1,5 тыс. человек.

    30 января 2026, 04:30 • Новости дня
    ЕС выделил Украине более 100 млрд евро на финансовую поддержку с 2022 года

    Tекст: Антон Антонов

    С февраля 2022 года по декабрь 2025 года Евросоюз направил Украине 103,29 млрд евро на финансовую и бюджетную поддержку, а также гуманитарную помощь, следует из документов Еврокомиссии.

    В документах Еврокомиссии отмечается, что был произведен единовременный платеж на сумму 3,7 млрд евро, поступивший из доходов от замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Украине было выделено еще 69,3 млрд евро на военные расходы, которые предоставили как Евросоюз, так и его отдельные члены. Указывается, что миссия ЕС по военной помощи обучила 85,2 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    30 января 2026, 09:09 • Новости дня
    Более 4,5 тыс. финнов въехали в Россию вопреки закрытию границы

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на действующее закрытие финских пограничных пунктов, более 4,5 тыс. граждан Финляндии въехали в Россию в 2025 году, в том числе перешли границу пешком, следует из статистических данных.

    Более 4,5 тыс. граждан Финляндии пересекли российскую границу в 2025 году, несмотря на закрытие всех финских пунктов пропуска, передает РИА «Новости».

    Согласно статистическим данным, с начала года в Россию въехали 4572 финна: более 1,7 тыс. из них совершили частные визиты, 1241 человек приехал по делам, 1279 – с туристическими целями.

    Почти половина въехавших – 2038 человек – пересекли границу пешком. Еще 1826 финнов прибыли на автомобилях, 703 воспользовались авиаперелетами, а четверо – водным транспортом.

    Напомним, все пограничные пункты Финляндии с Россией были закрыты с ноября 2023 года. Финские власти заявляли о якобы целенаправленных действиях России по отправке просителей убежища к границе. В МИД России эти обвинения отвергли, подчеркнув, что подобные заявления являются проявлением двойных стандартов Запада и не соответствуют действительности.

    Ранее финны рассказывали о жизни у закрытой уже три года границы с Россией.

    У заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям оборудовать туалеты у границы при строительстве заборов.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию».



    30 января 2026, 09:22 • Новости дня
    МИД предупредил страны Прибалтики об ответе на действия против посольств

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России предупредил Латвию, Литву и Эстонию о возможных мерах в ответ на ограничения для российских дипмиссий, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что Москва оставляет за собой право на конкретные ответные шаги, передает РИА «Новости».

    По его словам, если в ближайшие дни не последует адекватной реакции, посольствам стран Прибалтики будет объявлено о решениях, принятых в отношении этих диппредставительств.

    Любинский отметил, что в связи с враждебными действиями в МИД России были вызваны временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии, которым было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов.

    Ранее Любинский охарактеризовал меры регламентации административно-хозяйственной деятельности российских посольств со стороны стран Балтии как недружественные.

    МИД России выразил решительный протест балтийским государствам из-за введения новых административных правил для российских посольств.

    Эстония занимает третье место, Латвия – четвертое, а Литва заняла пятую строчку в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    30 января 2026, 07:59 • Новости дня
    ЕС увеличил импорт российского рыбного филе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз нарастил импорт российского рыбного филе более чем на 40% за четыре года на фоне того, как страны ЕС обсуждают введение ограничений на закупки рыбы из России, следует из данных Евростата.

    Евросоюз увеличил импорт российского рыбного филе более чем на 40% за последние четыре года, несмотря на обсуждение новых ограничений на закупки рыбы из России, передает РИА «Новости». По данным Евростата, с января по ноябрь 2025 года европейские страны закупили этого продукта на сумму 466,6 млн евро, тогда как в 2021 году показатель составлял 329,2 млн евро. Таким образом, за четыре года объем закупок вырос на 42%.

    С 2022 года ЕС начал вводить ограничения на импорт отдельных видов российской рыбной продукции: был полностью запрещен ввоз ракообразных и икры, а также их заменителей. Также с 1 января 2024 года ЕС начал облагать импорт российской рыбы пошлиной в 13,7%. Ранее Россия пользовалась нулевой пошлиной в рамках схемы тарифных квот ATQs.

    В мае 2025 года Евросоюз включил две российские рыболовецкие компании – «Норебо» и «Мурман Сифуд» – в санкционный список. Доля российского рыбного филе в общем объеме импорта этой категории увеличилась с 6,7% в 2021 году до 8,2% по итогам неполного 2025 года.

    Если рассматривать поставки всех видов рыбы – замороженной, свежей, сушеной и филе – общая сумма импорта за четыре года выросла на 15% и достигла 680,3 млн евро. Доля России в общей структуре импорта рыбы Евросоюзом составила 4,2% за 11 месяцев 2025 года против 4,1% в 2021 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сохранила статус крупнейшего поставщика удобрений в страны Евросоюза несмотря на действующие санкции.

    Еврокомиссия заявила о планах полностью запретить импорт ядерного топлива из России.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа, который вступит в силу с 2027 года.

    Золото становится не по карману мировым центробанкам

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Прибалты и финны наживаются на «бескорыстной помощи» Украине

    В Латвии разразился скандал – организация, которую еще недавно восхваляли за «бескорыстную помощь Украине», поймали на мошеннических махинациях. Выяснилось, что к рукам «благотворителей» прилипли немалые суммы. Это не первый подобный случай в Прибалтике и Финляндии. Как устроены мошеннические схемы и почему их организаторам все, как правило, сходит с рук? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

