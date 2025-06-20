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    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    6 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

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    20 июня 2025, 13:17 • Новости дня

    Песков не стал анонсировать, поедет ли Путин на саммит G20 в ЮАР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Окончательное решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в ЮАР пока не озвучено, однако Россия гарантирует свое активное присутствие на мероприятии, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Мы объявим своевременно об этом. Но в любом случае Россия будет представлена на этой «Двадцатке», и Россия будет принимать активное участие», передает ТАСС.

    По его словам, окончательное решение по визиту Владимира Путина на саммит пока не принято, информация о составе российской делегации будет объявлена дополнительно. Представитель Кремля подчеркнул, что страна намерена активно участвовать в работе форума независимо от формата представительства.

    Накануне посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Путин получил официальное приглашение на саммит G20, окончательное решение о его участии будет принято позднее. Россия отдает предпочтение сотрудничеству в G20 и не проявляет интереса к возвращению в G7, считая G20 более перспективной для экономического роста.

    20 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину не изменился и остался на уровне 81%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю остался стабильным и составляет 81%, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 82% респондентов считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников исследования, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина как хорошую отметили 58% опрошенных, что на два процентных пункта ниже предыдущего показателя.

    Поддержка партии «Единая Россия» выросла на один процентный пункт и достигла 46%. За КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос проходил с 13 по 15 июня, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

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    20 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва проявляет терпимость к стилю высказываний президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и рассчитывает на различное отношение со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу Sky News.

    По его словам, в Москве исходят из того, что в каждой политике свой стиль общения, а у Трампа – необычная манера речи, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Россия относится к этому с пониманием и ожидает переменного отношения к себе со стороны других государств.

    Отвечая на вопрос о положении заявления Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине перед вмешательством в ближневосточные процессы, Песков пояснил, что Москва не считает такие слова неверными и придерживается принципов взаимной толерантности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает готовность Дональда Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для их преодоления.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    19 июня 2025, 16:49 • Новости дня
    Песков: Появление персонажа президента в «Простоквашино» не согласовывалось с Кремлем
    Песков: Появление персонажа президента в «Простоквашино» не согласовывалось с Кремлем
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возможное включение персонажа президента России Владимира Путина в мультфильм «Простоквашино» не потребует отдельного разрешения со стороны Кремля, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Появление образа президента России Владимира Путина в мультфильме «Простоквашино» не требует согласования с Кремлем, передает РИА «Новости». Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства является «неотъемлемой частью жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян».

    Песков отметил: «Нет, это, конечно, не надо согласовывать. Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес. Главное, чтобы детишкам было интересно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что персонаж президента России Владимира Путина может появиться в мультсериале «Простоквашино». Руководство киностудии считает, что появление такого героя усилит культурную привлекательность проекта.

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    19 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин и Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто объявили о начале нового этапа взаимодействия между Россией и Индонезией, закрепив стратегическое партнерство официальной декларацией.

    Документ был подписан в рамках официального визита индонезийского лидера в Россию, передает ТАСС.

    В ходе визита также планируется подписание ряда межведомственных соглашений, касающихся сотрудничества в различных сферах. Это должно укрепить двусторонние отношения и расширить взаимодействие России и Индонезии.

    Российский лидер отметил, что отношения Москвы и Джакарты «развиваются поступательно», у сторон «есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия».

    В настоящее время Россия квалифицирует свои внешнеполитические отношения как стратегическое партнерство с такими странами, как Китай, Иран и КНДР. Теперь Индонезия официально присоединилась к этому списку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал вступление Индонезии в БРИКС и выразил стремление укреплять взаимодействие с этой страной на международной арене.

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    19 июня 2025, 22:47 • Новости дня
    Песков заявил о согласии Путина с идеей продолжения диалога с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Идею продолжения диалога России и Украины на экспертном уровне поддерживает российский МИД, президент России Владимир Путин согласился с этим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «саму идею диалога, продолжение этого диалога на экспертном уровне» поддерживает внешнеполитическое ведомство, передает RT.

    «И с этим согласился президент Путин», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    По словам Пескова, Москва «ориентируется на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций».

    Он указал, что Россия и Украина обменялись проектами меморандумов, и отметил, что нужно «сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем. Путин также заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.


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    19 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    Песков назвал разговоры о свержении власти в Иране непозволительными

    Tекст: Антон Антонов

    Непозволительно не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже вести такие разговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы считаем, что это непозволительно – вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия», – приводит слова Пескова RT.

    Он напомнил, что Путин на встрече с представителями международных СМИ подчеркнул, что не желает даже обсуждать подобные сценарии.

    По мнению России, возможный удар США по Ирану «способен и обязательно приведет» к дальнейшей «существенной» эскалации, серьезно «осложнив положение дел в регионе». «Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», – заявил Песков.

    Как передает «Звезда», Белый дом, по информации Кремля, еще «не принял решения, вступать ли напрямую в конфликт», по крайней мере, такие заявления звучат из Вашингтона. Песков уточнил, что предложение России о посредничестве обращено к Израилю и Ирану, США не могут отвечать на него. В Кремле встревожены обстановкой на Ближнем Востоке, учитывая важность региона для России.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин контактирует с руководством Ирана, Израиля и ОАЭ. По словам Пескова, «имея такие равноудаленные отношения, Путин располагает потенциалом для оказания посреднических услуг в случае, если они будут востребованы сторонами конфликта. «Сейчас стороны конфликта две: Израиль и Иран», – констатировал представитель Кремля.

    Оценивая вероятность «ядерной» эскалации на Ближнем Востоке, Песков указал, что российской стороне неизвестно, какой потенциал у Израиля. «Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, говорило о нежелании обладать ядерным оружием», – заявил он, отметив также сообщения американской разведки, согласно которым США не обладают доказательствами наличия у Ирана ядерного оружия. Песков отметил, что в Иране «обогащение урана проходило под строгим мониторингом МАГАТЭ».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Российский лидер напомнил, что высказывал руководству США, Израиля и Ирана свое мнение о том, как обеспечить интересы Тегерана на мирную атомную энергетику одновременно с безопасностью Тель-Авива.

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    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    19 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Стало известно о зарубежных визитах Путина во второй половине года

    Песков сообщил о согласовании дат нескольких зарубежных визитов Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства Владимира Путина совершить несколько международных поездок во второй половине года.

    Президент России Владимир Путин совершит ряд зарубежных визитов во второй половине этого года, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

    Песков заявил: «У президента запланирован уже на вторую половину года целый ряд зарубежных визитов». Он отметил, что Россия ведет активную дипломатическую и политическую деятельность, а президентский график всегда насыщен международными событиями, при этом вопросы внутренней политики остаются главным приоритетом для Путина.

    Песков добавил, что приглашения иностранных лидеров, которые были в Москве на праздновании 80-летия Победы и пригласили Владимира Путина с ответными визитами, были приняты. Он уточнил, что сроки визитов будут согласовываться по дипломатическим каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. По словам Ушакова, поездка российского лидера запланирована на конец августа – начало сентября 2025 года.

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    19 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал правильным вступление Индонезии в БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вхождение Индонезии к БРИКС стало правильным решением, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

    Россия помогала вступлению Индонезии в БРИКС, и Москва рада тому, что с 1 января эта страна стала полноправным членом объединения, сказал Путин, передает ТАСС.

    «С учетом веса и влияния Индонезии в современной глобальной политике и экономике, такой шаг был без сомнения правильным и будет иметь хорошую, высокую добавленную стоимость и для БРИКС, и для всех его механизмов сотрудничества», – добавил он.

    До этого Субианто поблагодарил Россию за поддержку во вступлении страны в БРИКС.

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    19 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Песков сообщил о подготовке программы визита Путина в Китай

    Песков сообщил, что программа визита Путина в Китай пока не утверждена

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что детали поездки Владимира Путина в Китай пока официально не определены.

    Программа визита главы российского государства в Китай пока не утверждена, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Пока еще программа не версталась», – заявил он.

    Песков также отказался уточнить, будет ли Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином смотреть совместный российско-китайский фильм. Речь идет о боевике «Красный шелк», созданном Россией и Китаем, который вышел на экраны в феврале текущего года.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал, что визит Путина в Китай может пройти в конце августа – начале сентября, однако конкретные даты пока не назывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует совершить несколько международных поездок во второй половине года.

    Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули преемственность партнерства между Россией и Китаем, отметив совместное участие в праздновании 80-летия Победы. Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 72-летием, пожелав здоровья и благополучия в традиционном китайском стиле.

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    19 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о будущем вкладе Индонезии в развитие БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Индонезии Прабово Субианто в рамках Петербургского международного экономического форума выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

    «Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больший и больший вес в международных делах», – передает ТАСС его слова.

    Глава российского государства также сообщил, что объем взаимной торговли между Россией и Индонезией демонстрирует положительную динамику.

    «Наши отношения развиваются поступательно с Индонезией. Товарооборот растет. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду перспективных и очень интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, и космос, и энергетика. Это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. У нас есть большой объем, причем растущий объем, взаимодействия», – отметил глава российского государства.

    В Петербурге начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Индонезии Прабово Субианто, по итогам которых планируется подписание декларации о стратегическом партнерстве между странами.

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    19 июня 2025, 14:18 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом Индонезии в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Петербурге начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Индонезии Прабово Субианто, по итогам которых планируется подписание декларации о стратегическом партнерстве между странами.

    Российско-индонезийские переговоры на высшем уровне открыли второй день рабочей программы Владимира Путина в Петербурге, передает ТАСС.

    Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Россию с официальным визитом. Сначала встреча прошла в узком составе, затем к работе в формате официального завтрака присоединились делегации обеих стран.

    По завершении переговоров стороны планируют подписать декларацию о стратегическом партнерстве Москвы и Джакарты, а также ряд межведомственных соглашений. Ожидается, что по итогам встречи лидеры выступят с совместным заявлением для прессы.

    Прабово Субианто уже бывал в России, в том числе на праздновании Дня Победы в качестве министра обороны Индонезии, а также посещал страну до вступления в должность президента в декабре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ с оценкой текущей экономической ситуации и обозначит ключевые приоритеты развития страны.

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    19 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин: Делегацию ЮАР ждут на «Интервидении»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация из ЮАР ожидается на международном песенном конкурсе «Интервидение-2025», заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле.

    «Вы в недавнем прошлом были министром культуры, насколько я знаю, и традиционно уделяете большое внимание этому направлению нашего сотрудничества. Мы ждем южноафриканскую делегацию в сентябре в Москве на международный музыкальный конкурс «Интервидение», – цитирует Путина ТАСС.

    Напомним, певец Дима Билан получил статус посла музыкального конкурса «Интервидение-2025».

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    20 июня 2025, 01:20 • Новости дня
    Слащева рассказала о появлении идеи сделать Путина героем «Простоквашино»

    Слащева назвала спонтанной идею сделать Путина героем «Простоквашино»

    Tекст: Антон Антонов

    Идея сделать президента России Владимира Путина героем мультсериала «Простоквашино» появилась спонтанно, сообщила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

    «Предложение родилось спонтанно в рамках сессии на ПМЭФ», – приводит слова Слащевой ТАСС.

    Она рассказала, что исполнительный вице-президент Moderna Corporation Майкл Джазира из Индонезии отметил популярность в мире российского президента и российских мультфильмов. «В ответ на это я сказала, что «Союзмультфильм» будет рад нарисовать президента в знаменитой мультдеревне», – рассказала Слащева.

    Слащева также сказала, что киностудия приглашает Путина на празднование 90-летия «Союзмультфильма» в 2026 году. «А в случае взаимного интереса – и в мультфильм», – заключила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Слащева заявила, что персонаж президента России может появиться в мультсериале «Простоквашино». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что такое решение не требует согласования с Кремлем, а президент является неотъемлемой частью жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян.

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    19 июня 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил стратегическое партнерство России и ЮАР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество между Россией и ЮАР строится на основах стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения.

    Связи между Россией и ЮАР развиваются на принципах взаимоуважения, равноправия и стратегического партнерства, о чем сообщил президент России Владимир Путин на встрече с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, передает ТАСС.

    Путин поприветствовал гостей в Петербурге и подчеркнул, что отношения между двумя странами успешно развиваются в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Он отметил постоянный контакт с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

    Российский лидер отдельно выделил, что эти отношения строятся на принципах равноправия и взаимного уважения, благодаря чему и достигается сотрудничество между государствами.

    До этого Путин выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

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    19 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин: Россия и Индонезия разделяют позиции в мировой политике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и индонезийская позиции близки по большей части вопросов мировой политики, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

    «Сегодня мы, безусловно, обсуждали и наиболее актуальные вопросы международной повестки дня. Констатировали, что по большинству из них позиции наших государств совпадают или близки», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он отметил, что включение Индонезии в БРИКС было правильным шагом.

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      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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