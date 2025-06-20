Песков не стал анонсировать, поедет ли Путин на саммит G20 в ЮАР

Tекст: Дарья Григоренко

Песков отметил: «Мы объявим своевременно об этом. Но в любом случае Россия будет представлена на этой «Двадцатке», и Россия будет принимать активное участие», передает ТАСС.

По его словам, окончательное решение по визиту Владимира Путина на саммит пока не принято, информация о составе российской делегации будет объявлена дополнительно. Представитель Кремля подчеркнул, что страна намерена активно участвовать в работе форума независимо от формата представительства.

Накануне посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Путин получил официальное приглашение на саммит G20, окончательное решение о его участии будет принято позднее. Россия отдает предпочтение сотрудничеству в G20 и не проявляет интереса к возвращению в G7, считая G20 более перспективной для экономического роста.