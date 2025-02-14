Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Песков: Россия не заинтересована в возвращении в G7
Песков: Россия не заинтересована в возвращении в G7 из-за утраты группой релевантности
Россия не проявляет интереса к возвращению в G7, отдавая предпочтение сотрудничеству в G20, где видит больший потенциал для экономического роста, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Россия мало заинтересована в возвращении в Группу семи, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что G7 утратила свою релевантность, поскольку объединяет страны, которые уже не являются лидерами по росту, как экономическому, так и социальному. Эти центры переместились в другие регионы мира.
Он добавил, что Россия предпочитает продолжать конструктивную работу в рамках G20.
Песков отметил, что «двадцатка» лучше отражает экономические локомотивы мирового сообщества, чем Группа семи.
Ранее администрация Белого дома выразила намерение вернуть Россию в состав G7, подчеркнув, что исключение России из G8 было ошибкой.
Напомним, в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7. МИД России заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7.
В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.