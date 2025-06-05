Депутата Сейма Латвии удалили с заседания за защиту русского языка

Tекст: Мария Иванова

Сейм Латвии отстранил лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова от участия в заседании после его слов в защиту русского языка, сообщает LSM.

Депутат заявил: «Русский язык – наш язык!», выступая против включения в повестку дня декларации, направленной на устранение последствий «русификации» в советский период.

Росликов подчеркнул, что без русскоязычного населения страна не сможет развиваться и задал риторический вопрос о намерениях властей по отношению к русскоязычным гражданам, отмечает ТАСС.

Спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование по удалению Росликова за «неэтичное поведение, использование русского языка на заседании, проявление неуважения». Решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

В конце мая Сейм Латвии принял поправки к регламенту, которые обязывают депутатов использовать исключительно латышский язык в служебных помещениях. Теперь использование других языков, включая русский, в здании парламента считается нарушением закона.

По официальным данным, опубликованным в октябре 2023 года, родным русский язык назвали 37,7% жителей Латвии в возрасте от 18 до 69 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Прибалтики использовали особую тактику для обхода требований противников русского языка.

В Латвии произошел крупный скандал из-за закрытия музея, вход в который сделали из фрагментов советских памятников, посвященных павшим в Великой Отечественной.