В Латвии задержали депутата Росликова за поддержку русского языка

Служба госбезопасности Латвии задержала Росликова по делу о поддержке русского языка

Tекст: Мария Иванова

Бывший депутат латвийского парламента и действующий депутат Рижской думы Алексей Росликов был задержан утром 16 июня, сообщила Светлана Чулкова, заместившая его на посту главы партии «Стабильность!» в латвийском парламенте, передает РИА «Новости».

«Сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли. Я обязательно буду держать в курсе», – заявила Чулкова в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Росликова.

Служба госбезопасности Латвии 9 июня завела уголовное дело против Росликова после его публичных заявлений в защиту русскоязычного населения. Ему предъявлены обвинения в оказании помощи России и разжигании национальной розни. Основанием для дела стали его выступления против дискриминации русскоязычных в стране.

На заседании Сейма Латвии 5 июня Росликов резко раскритиковал политику в отношении русскоязычных и задал риторический вопрос, не дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть детей русскими именами. После его заявления большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал Росликова, заявив, что «приличные люди» объяснили «махровым русофобам» свою позицию доходчиво и по-русски.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уголовное производство против депутата латвийского Сейма Алексея Росликова опасной тенденцией.