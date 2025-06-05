Медведев поддержал депутата Латвии за выступление на русском языке

«Знаете, что я понял? То, что в результате 44-дневной войны мы потеряли часть нашей родины, но при этом обрели государство, которое более суверенное, более независимое, более самостоятельное», – приводит слова Пашиняна агентство «Новости Армении».
Армянский премьер напомнил, что с 1 марта 2025 года на всех пограничных пунктах пропуска Армении службу несут пограничные войска республики вместо российских военных. Это решение было принято им в только 2024 году, так как раньше это было невозможно по ряду причин. Он добавил, что подобные перемены становятся символом приобретения нового суверенитета, самостоятельности и зрелости государства.
«Мы выразили благодарность Российской Федерации за оказанную поддержку, но при этом сказали: мы стали более зрелыми как государство и можем сами контролировать наши пограничные пункты. <...> Наша история предыдущего периода – это не история потерь, а история приобретений, потому что мы получили шанс иметь долговечное государство. Сейчас от нас зависит, получим мы это государство или нет», – резюмировал Пашинян.
На идею главы армянского правительства о том, что нет худа без добра даже в вопросе государственности, откликнулся политолог Федор Лукьянов.
«По этой логике еще пару частей родины потерять, и суверенитет вообще будет, как скала!» – заметил он в Telegram-канале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июня лидеры России и Армении в ходе телефонного разговора подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство.
До этого Пашинян заявлял, что готов запустить реформу конституции страны, если суд выступит против мирного соглашения с Азербайджаном.