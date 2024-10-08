Эксперт объяснил значение открытия нобелевских лауреатов по физике

Нейросети лауреатов Нобелевской премии ускорили исследования в астрофизике и на ЦЕРН

Tекст: Вера Басилая

Деркач сообщил, что нейросети играют важную роль в научной работе и реальной индустрии. Он отметил, что с 1990-х годов они используются при решении важных задач в физике частиц и астрофизических исследованиях. Без машинного обучения многие открытия на ЦЕРН были бы невозможны, передает ТАСС.

Кроме того, Денис Деркач не исключил, что вручение Нобелевской премии было обусловлено не только применением нейросетей в фундаментальных исследованиях, но и развитием нового поколения искусственного интеллекта на базе больших языковых моделей за последние несколько лет. По его словам, эти технологии еще не нашли широкого применения в науке, физики активно изучают возможности их использования для обработки данных с Большого адронного коллайдера и других крупных научных установок.

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию в области физики ученым из США и Канады Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2024 год получили ученые Виктор Амброс и Гэри Равкин за открытие микро-РНК и роли в посттранскрипционной регуляции действия гена.

