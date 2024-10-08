Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2024 года

Лауреатов Нобелевской премии по физике 2024 года объявили в Стокгольме

Tекст: Вера Басилая

В Стокгольме объявили новых лауреатов Нобелевской премии по физике, премия присуждена ученым из США и Канады Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области искусственных нейросетей и применение их для машинного обучения, передает ТАСС.

Хопфилд создал структуру для хранения информации, а Хинтон – метод для обнаружения свойств данных, что стало важным для развития крупных нейронных сетей.

Хопфилд, родившийся в 1933 году, получил докторскую степень по физике в 1958 году в Корнеллском университете. В 1982 году он стал известен как изобретатель ассоциативной нейронной сети, которую назвали сетью Хопфилда.

Джеффри Хинтон, родившийся в 1947 году, является правнуком британского математика Джорджа Буля. В 1978 году он получил докторскую степень в области искусственного интеллекта в Эдинбургском университете. С 2013 по 2023 год Хинтон работал в корпорации Google, где сделал значительные вклады в развитие нейронных сетей, включая метод обратного распространения ошибки и создание машины Больцмана совместно с Терри Сейновски.

Премия, учрежденная по завещанию Альфреда Нобеля, присуждается за наиболее важное открытие или изобретение в области физики. Ответственной за выбор лауреата является Шведская королевская академия наук при содействии Нобелевского комитета по физике.



Выдвижение кандидатов на премию осуществляется учеными из разных стран, включая членов Академии и лауреатов премий прошлых лет. Процесс выдвижения начинается в сентябре и завершается 31 января следующего года. Выбор лауреата осуществляется в начале октября большинством голосов членов Академии.

Первым лауреатом премии в 1901 году стал Вильям Рентген из Германии за открытие рентгеновского излучения. За более чем сто лет премия была вручена 225 ученым, включая таких известных деятелей науки, как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор и супруги Кюри. Среди лауреатов также 12 российских и советских физиков, включая Льва Ландау и Жореса Алферова.

В 2023 году премию получили Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л’Юилье за разработку методов, позволяющих изучать движение электронов с помощью аттосекундных световых импульсов. Премия по физике вручалась в общей сложности 117 раз, из которых в 70 случаях награда была разделена между несколькими учеными.

Нобелевская премия в области физики 2023 года была присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2024 год получили ученые Виктор Амброс и Гэри Равкин за открытие микро-РНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена.

