Вильфанд сообщил о рекордно теплом начале 2025 года в России

Первые пять месяцев 2025 года стали самыми теплыми в истории России

Tекст: Мария Иванова

Первые пять месяцев 2025 года стали самыми теплыми в России за всю историю наблюдений, сообщил Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

«Самым главным выводом, который сделали наши климатологи, является то, что средняя температура первых пяти месяцев 2025 года по всей территории России оказалась рекордно высокой в истории наблюдений», – заявил Вильфанд.

Специалист отметил, что особенно теплой была неделя в апреле в центре европейской части России – тогда было зафиксировано семь новых температурных рекордов, а в мае выделялась последняя неделя. По его словам, и зима, и весна нынешнего года вошли в историю как рекордно теплые, передает ТАСС.

В Москве прошедшая весна заняла третье место среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Вильфанд напомнил, что лидирует весна 1975 года, на втором месте – 2007 год, а нынешний сезон замыкает тройку. По его словам, минувшая весна отличалась как температурными рекордами, так и нестабильностью с резкими скачками температуры и осадками в течение всех трех месяцев.

Вильфанд также озвучил тревожный прогноз на мировом уровне: с вероятностью 80% один из следующих пяти лет станет самым теплым годом в истории, побив рекорд 2024 года. Ученый уточнил, что согласно отчету Всемирной метеорологической организации, есть 70-процентная вероятность, что среднее пятилетнее повышение температуры в период с 2025 по 2029 год превысит 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, что противоречит Парижскому соглашению по климату.

По словам Вильфанда, в ближайшие годы темпы потепления в Арктике будут более чем в 3,5 раза превышать средний мировой уровень, а в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях ожидается существенное сокращение морского льда.

Ранее москвичей предупредили о возвращении жары.

В мае в столице побит 67-летний ночной рекорд тепла.

Ученые отметили риск рекордного потепления на Земле к 2029 году.